Juzgado en línea del PJEdomex ha concedido 2 mil 337 Órdenes de Aprehensión

Toluca, Méx.- Con el Juzgado de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea, el Poder Judicial del Estado de México facilita el acceso a la justicia y salvaguarda la integridad de las víctimas.

En lo que va del año, este juzgado ha concedido 2 mil 337 Órdenes de Aprehensión, en promedio, cerca de 260 cada mes; además, mil 795 Cateos y ratificado 36 Medidas de Protección, resultado de la labor de juezas y jueces en materia penal, quienes integran este órgano jurisdiccional que trabaja las 24 horas de los 365 días del año para agilizar la resolución de solicitudes del Ministerio Público.

Inició operaciones en junio de 2016, y por acuerdo del Consejo de la Judicatura, el 27 de enero de 2021, amplió sus competencias para atender también las Medidas de Protección que resuelven en cuatro horas, a fin de brindar protección oportuna a las víctimas de violencia familiar.

Desde su creación, el Juzgado de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea del PJEdomex ha concedido 27 mil 254 Órdenes de Aprehensión y 16 mil 421 Cateos; además, ha ratificado 783 Medidas de Protección.

Los resultados muestran el fortalecimiento de esta herramienta tecnológica que facilita el acceso a la justicia, de manera certera, rápida y eficaz, pues contribuye decididamente a la reducción del tiempo de actuación de las autoridades en la persecución de delitos

A través de la plataforma Sistema de Gestión Judicial Penal (SIGEJUPE) en su versión 2.0 agiliza el procedimiento, recibe las peticiones y gracias a su operación en línea y continua, permite una respuesta rápida en un máximo de ocho horas.