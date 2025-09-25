Presentan el nuevo balón BAGUIO para el futbol amateur mexicano

Toluca, Méx.– El futbol amateur del país está de estreno. Este jueves, en las instalaciones de la Casa del Futbol, se llevó a cabo la presentación oficial del nuevo balón BAGUIO, esférico que será utilizado durante la temporada 2025-2026 en todas las competiciones del Sector Amateur Mexicano.

Con un diseño innovador y tecnología de nivel profesional, BAGUIO llega para convertirse en un símbolo de pasión y calidad dentro de las canchas donde cada fin de semana miles de jugadores viven su sueño. Directivos de la Federación Mexicana de Futbol y de la empresa Gaser encabezaron la ceremonia, destacando que este nuevo modelo busca darle mayor protagonismo al balompié amateur, considerado “el corazón del juego” en nuestro país.

El evento no solo fue de carácter protocolario, también incluyó una vibrante demostración a cargo de las fuerzas básicas del Toluca FC, con las categorías Sub-11 y Sub-14, quienes pusieron a rodar el BAGUIO en un duelo amistoso que permitió mostrar sus cualidades técnicas: mayor precisión en el golpeo, durabilidad y un diseño aerodinámico que promete emociones de alto nivel en cada encuentro.

Uno de los momentos más esperados fue la revelación oficial del esférico, cuyo diseño único refleja dinamismo y modernidad. Con colores vivos y trazos estilizados, el BAGUIO está pensado para resaltar en la cancha y convertirse en un aliado de los jugadores en cada jugada.

Próximamente, el balón comenzará a circular en todas las ligas afiliadas al Sector Amateur a lo largo del territorio nacional. Con esta incorporación, la Federación Mexicana de Futbol refuerza su compromiso de brindar mejores herramientas a quienes mantienen viva la esencia del balompié: los jugadores amateurs.