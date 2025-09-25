En marcha, foros de Consulta a la Comunidad UAEMéx

Texcoco, Méx.- Martha Patricia Zarza Delgado, rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) inauguró los Foros de Consulta a la Comunidad Universitaria para la Formulación del Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI), con el propósito de integrar las voces y peticiones de toda la comunidad auriverde.

Desde el Centro Universitario UAEM Texcoco, la primera rectora subrayó que la institución está en el momento de la transformación, ahora escucha a toda la comunidad y es receptiva a todas las demandas y sugerencias de la comunidad, desde estudiantes, académicos y administrativos, todos son escuchados.

Zarza Delgado puntualizó que la administración actual apuesta por la ruta de la evolución y renovación, es incluyente y progresista.

Puntualizó que las y los universitarios podrán participar en los foros de consulta, éstos se encuentran centrados en seis grandes ejes temáticos, fundamentales para el desarrollo integral de la institución y que reflejan la complejidad de su misión institucional: academia; ciencia; identidad y cultura; vinculación, extensión y promoción de la empleabilidad; gobernanza y administración universitaria, así como igualdad sustantiva, género y cultura de paz.

La rectora de la Autónoma mexiquense detalló que el PRDI 2025-2029 es un proyecto de la comunidad auriverde, por lo que convocó a la participación para establecer rutas hacia la excelencia. “El futuro de la universidad está en nuestras manos. Estoy convencida que hoy, más que nunca, trabajaremos para la construcción de una universidad cercana, incluyente y progresista”, dijo.

Los Foros de Consulta a la Comunidad Universitaria para la Formulación del Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) 2025-2029 se llevan a cabo los días 25 y 26 de septiembre en un total de 11 sedes, en las que participan universitarios de todo el Estado de México.

El día 25 en las facultades de Ciencias, Ciencias Políticas y Sociales y Ciencias de la Conducta, así como la Escuela de Artes Escénicas y el Centro Universitario Texcoco.

Las sedes del día 26 son los centros universitarios Atlacomulco, Tenancingo, Valle de México y Ecatepec, así como la Facultad de Medicina y el Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria.

Además, la comunidad universitaria puede participar bajo la modalidad en línea, registrando su propuesta en el sitio web https://prdi20252029. uaemex.mx, con fecha límite hasta el día 3 de octubre de 2025.