Impulsa Lety Mejía protección de la apicultura

Toluca, Méx.- Con el objetivo de apoyar a los productores de miel y garantizar la crianza y cuidado de las abejas, la diputada priista Leticia Mejía presentó una iniciativa para reformar la Ley de Apicultura del Estado de México.

La entidad mexiquense ocupa el lugar 15 en producción de miel a nivel nacional, con más de 920 mil toneladas al año, que dejan una derrama económica de más de 50 millones de pesos.

Esta propuesta busca reforzar las medidas de conservación e implementar protocolos de capacitación en el manejo seguro de enjambres, a fin de garantizar que las colonias de abejas melíferas sean protegidas y reubicadas, en lugar de ser exterminadas.

“La realidad es que, pese a la creciente consciencia de proteger a las abejas, en la práctica se observa una brecha considerable entre el discurso y la acción efectiva para su conservación.

“Es fundamental que se implementen políticas públicas que prioricen la capacitación y formación del personal de los ayuntamientos en el manejo seguro y sostenible de los enjambres de abejas”, dijo Mejía.

Apicultores del Estado de México acudieron a la sesión para respaldar esta iniciativa, pues la muerte de las colonias de abejas deriva en consecuencias negativas para la economía local y perjudica el medio ambiente.

“La abeja apis a la que estamos nosotros dedicados se está desapareciendo y las solitarias se están acabando, y la iniciativa de la diputada es importante porque va a preservar aún más esta actividad y sobre todo que ya se siente un precedente para que las generaciones siguientes ya tengan un manual para que ya no las maten”, compartió el apicultor Juan Antonio Pliego.

“Es muy bueno que las estemos salvando a todos los enjambres que van de paso, para cuidarlas porque son las que polinizan y la verdad van de la mano con la sociedad, a la gente que no se espante, no pasa nada, no las golpeen ni las maltraten, solo vienen de paso”, agregó el productor Abel Gastón Gómez.

La iniciativa de la diputada Leticia Mejía propone establecer como facultad y obligación de la Secretaría del Campo coordinarse con autoridades federales, estatales y municipales para el control de actividades que dañen la apicultura.