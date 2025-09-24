“Así van los alcaldes” coloca a la alcaldesa de Huixquilucan en la posición número uno

Huixquilucan, Méx.- De acuerdo con la más reciente encuesta de Arias Consultores “Así van los alcaldes”, la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, ocupa la posición número uno a nivel nacional en rubros como desempeño, confianza y seguridad.

Desde 2016, el Gobierno de Huixquilucan ha sido calificado como la administración municipal mejor evaluada de todo el Estado de México y se posiciona entre las cinco con la mayor aprobación ciudadana del país, de acuerdo con todas las casas encuestadoras que evalúan el trabajo de los municipios mexicanos.

La encuesta de Arias Consultores “Así van los alcaldes”, correspondiente al mes de agosto, la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, ocupa la posición número uno a nivel nacional en rubros como desempeño, confianza y seguridad, donde obtuvo 100 por ciento de aprobación ciudadana, en una medición que incluyó a más de cien alcaldes de todo el país.

“Desde 2016, hemos contado con la aprobación y confianza de los huixquiluquenses, por lo que agradecemos su respaldo y reafirmamos nuestro compromiso de trabajar 24/7 y seguir avanzando con un gobierno humanista, cercano a la gente, transparente y con finanzas sanas. Sin duda, estas evaluaciones son el resultado de un trabajo continuo en todos los ámbitos como seguridad, desarrollo económico y social, salud, educación y gobernabilidad. Estos factores nos refrendan como un referente en todo el país y el estado, y nos posiciona uno de los mejores lugares para vivir”, afirmó la alcaldesa.

Ante vecinos de Lomas de las Palmas Contreras Carrasco comentó que el programa “Huixquilucan Contigo 24/7” ha dado buenos resultados, resultados que se deben a la cercanía que el gobierno municipal tiene con la gente, pues al escucharlos y atender sus peticiones en rubros como seguridad pública, educación, ecología, obra pública, deporte, servicios públicos, entre otros, se construye un Huixquilucan con mayor calidad de vida para todos.

Durante la jornada 150 de “Huixquilucan Contigo 24/7”, se atendieron más de 50 peticiones vecinales, con el fin de mejorar el entorno, en beneficio de las familias, y consolidarlo como un territorio en constante desarrollo, donde los resultados se vean reflejados en acciones eficientes y duraderas.

En su momento, la presidenta de la Asociación de Colonos de Lomas de las Palmas, Virginia Amezcua, reconoció el trabajo que realiza la presidenta Romina Contreras, así como el de su gabinete, al estar 24/7 resolviendo sus inquietudes y garantizar su seguridad, pues con “Huixquilucan Contigo 24/7” tienen una atención de manera personal e inmediata.

Entre los trabajos que se llevaron a cabo en este fraccionamiento, se realizaron labores de balizamiento de guarniciones, cebras de pasos peatonales y topes, así como el retiro de árboles secos y mantenimiento de palmeras, limpieza en rejillas y cunetas.