Delfina Gómez presenta Informe Regional en Atlacomulco, destaca apoyo al norte del EdoMéx

Atlacomulco, Méx.- Ante más de 10 mil asistentes, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, rindió su Segundo Informe Regional en Atlacomulco, donde reafirmó al apoyo al norte de la entidad centrado en el bienestar social, con énfasis en las mujeres, los sectores más vulnerables y la consolidación de la llamada Cuarta Transformación.

“Hace dos años me otorgaron un mandato claro y contundente, construir el cambio que durante tanto tiempo les había sido negado”, expresó la mandataria al inicio de su mensaje. Aseguró que los cimientos de la transformación ya están colocados y que los resultados empiezan a reflejarse en la vida de millones de mexiquenses.

Uno de los programas insignia destacados por la gobernadora fue “Mujeres con Bienestar”, del cual informó que más de 114 mil mujeres de la Región Norte reciben apoyos integrales, con una inversión superior a mil 970 millones de pesos.

Este programa, dijo, no solo ofrece apoyo económico, sino también servicios médicos, psicológicos, educativos, capacitación laboral, seguro de vida y apoyo para gastos funerarios. Está enfocado en madres solteras, mujeres violentadas y cuidadoras que no pueden acceder a un empleo formal.

“¡Vivan las mujeres que trabajan por nuestra familia!”, exclamó.

Con el programa “Transformando el Campo”, se beneficiaron más de 1,600 productores, y se entregaron 146 tractores y 196 implementos agrícolas en municipios como San Felipe del Progreso, Villa Victoria, Jocotitlán e Ixtlahuaca.

En cuanto a empleo e inversión, la zona norte del Estado se posicionó como un nuevo polo de desarrollo económico, con inversiones superiores a 18 mil millones de pesos y la creación de más de 13 mil empleos formales, principalmente en Atlacomulco, Ixtlahuaca y Jilotepec.

La Gobernadora reportó la consolidación del abasto de agua potable en 58 municipios, lo que ha beneficiado a más de 4 millones de habitantes. Tan solo en la Región Norte, se realizaron 36 obras de infraestructura hídrica, incluyendo perforación de pozos, rehabilitación de plantas potabilizadoras y ampliación de redes de distribución.

Como parte del saneamiento del Río Lerma, se rehabilitarán las Macroplantas Norte y Oriente de Toluca, así como la planta de Reciclagua, para tratar más de 2 mil litros por segundo de aguas residuales. También se anunció la construcción de nuevas plantas y sistemas de agua en diversas localidades rurales.

En el ámbito de movilidad, se invertirán más de 40 millones de pesos en pavimentación, alumbrado, alcantarillado y guarniciones en municipios como Chapa de Mota, Jiquipilco y Aculco.

Además, se instalarán los llamados “Nidos Colibrí” en carreteras estatales, que serán paraderos seguros equipados con cámaras conectadas al C5, WiFi gratuito y espacios para mascotas, buscando mejorar la seguridad y el confort en la movilidad rural.

En materia de seguridad, se fortalecerá la videovigilancia y se lanzará una aplicación móvil con Botón de Pánico, para alertar al C5 en tiempo real ante cualquier emergencia.

La gobernadora también anunció una apuesta por la transición energética, con instalación de sistemas solares en comunidades sin acceso a electricidad, y en edificios públicos.

En colaboración con la SEDATU y otras dependencias federales, dijo que el gobierno estatal continuará escriturando propiedades a campesinos, ejidatarios y pequeños propietarios, con la meta de regularizar más de 100 mil viviendas.

En materia de salud, confirmó la próxima conclusión de los hospitales de Zinacantepec y Tepotzotlán, así como del CEAPS en Coatepec de las Bateas, parte del objetivo de consolidar un sistema de salud público, gratuito y digno.

A lo largo de su mensaje, Delfina Gómez reiteró su agradecimiento al pueblo del Estado de México por la confianza depositada en su proyecto de gobierno. “Estoy consciente del tamaño del compromiso… estos logros no son de una sola persona. Este es un logro de todas y todos ustedes”, afirmó.

Agradeció también a presidentes municipales, legisladores, miembros del gabinete estatal y trabajadores públicos, pidiéndoles redoblar esfuerzos en los próximos años.

Pese a reconocer que aún hay retos por enfrentar, como la inseguridad, la desigualdad y la falta de agua, la mandataria aseguró que su gobierno continuará trabajando con honestidad, cercanía y resultados.

“El cambio verdadero se construye con trabajo y con amor al pueblo. El compromiso está día con día”, concluyó.

Cabe destacar que, el Informe completo se encuentra disponible en:

https://2informedelfinagomez.edomex.gob.mx/.