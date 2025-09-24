Disminuyen delitos de alto impacto en Atlacomulco: Gómez

Atlacomulco, Méx.- En el marco de la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, realizada en Atlacomulco, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, informó que este municipio registró una disminución significativa en la incidencia de delitos de alto impacto durante los primeros ocho meses de 2025.

La gobernadora destacó que, de acuerdo con el análisis presentado por la Secretaría de Seguridad del Estado de México, entre enero y agosto de este año se reportó una reducción en 9 de los 12 delitos de alto impacto que se monitorean en el estado, en comparación con el mismo periodo de 2024. Entre los delitos que mostraron una tendencia a la baja destacan la extorsión, las lesiones con arma de fuego, el robo de vehículo y el homicidio doloso.

Afirmó que este avance es resultado del trabajo coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales, así como del enfoque integral de la estrategia de seguridad implementada por su administración.

“Inicié actividades en Atlacomulco, en reunión de la Mesa de Paz, en la cual la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que en el municipio se cuenta con una tendencia a la baja en 9 de los 12 delitos de alto impacto. En coordinación, autoridades federales, estatales y municipales avanzamos para continuar construyendo un mejor Estado de México”, escribió en redes sociales.

Según detalló la Secretaría de Seguridad, los resultados en Atlacomulco son reflejo de una política de seguridad con enfoque humanista, basada en la proximidad ciudadana y la generación de confianza entre la población. Esta visión prioriza la prevención del delito a través de la recuperación del tejido social, al mismo tiempo que fortalece las capacidades institucionales para la investigación y persecución de los delitos.