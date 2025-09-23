UAEMéx aplicará plan de restauración en Rectoría

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- Derivado del deterioro de los últimos cinco meses y tras una inspección realizada este lunes, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) confirmó que el histórico Edificio de Rectoría presenta diversas afectaciones estructurales y estéticas ocasionadas por la acumulación de humedad y filtraciones derivadas de las lluvias recientes, por lo que aplicarán un plan de preservación y restauración del inmueble universitario.

El recorrido, encabezado por autoridades universitarias y especialistas en patrimonio, permitió documentar problemas como vidrios rotos, humedad en muros y torreones, vegetación en áreas superiores, deterioro de instalaciones eléctricas y pluviales, así como riesgo potencial para equipos de conservación y acervos históricos.

Derivado de este diagnóstico, la institución anunció que pondrá en marcha un plan de preservación y restauración que contempla trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, medidas de protección del patrimonio cultural y documental, y la adecuación de condiciones de resguardo para colecciones y archivos históricos.

Además, la Casa Verde y Oro informó que este plan incluye el cumplimiento de procesos legales y administrativos, mediante dictámenes técnicos y actas que respalden las decisiones, así como la ejecución de acciones legales y de conservación sustentadas en el acta circunstanciada de hechos levantada durante la inspección.

La UAEMéx refrendó su compromiso de preservar el valor cultural e histórico del edificio, al tiempo que busca convertirlo en un espacio incluyente que fortalezca la cercanía con la comunidad universitaria y la sociedad en general.