Toluca y Rayados se miden en un duelo de poder a poder

Toluca, Méx.- La jornada 10 del Apertura 2025 ofrece un encuentro de alto voltaje: Toluca recibe este miércoles a los Rayados de Monterrey en el Estadio Nemesio Diez, duelo programado para las 20:00 horas y que podrá seguirse a través de Canal 5, TUDN y la plataforma ViX.

El partido representa una nueva oportunidad para el equipo de Domènec Torrent, que dejó escapar la posibilidad de establecer una marca histórica de victorias consecutivas. Ahora, la misión es recuperar confianza en un escenario que ha sido particularmente complicado, ya que Monterrey acumula cinco visitas sin triunfo en la capital mexiquense, y desde 2011 solo ha logrado una victoria en el “Infierno”.

La rivalidad tiene un condimento especial, pues el cuadro regiomontano se reencuentra con Antonio Mohamed, estratega escarlata y el último técnico que los hizo campeones de Liga. El argentino llega con los Diablos en tercer lugar de la tabla, defendiendo el título y con la motivación de enfrentar al equipo que eliminó en la liguilla pasada, provocando la salida de Martín Demichelis.

Rayados llega con la presión de recomponer el camino tras el tropiezo ante América, partido en el que ganaba 2-1 hasta los minutos finales, pero un gol del ex albiazul Rodrigo Aguirre decretó el empate 2-2. Ese resultado no solo golpeó el ánimo, también evidenció la necesidad de mejorar en concentración y cierre de partidos.

Toluca, por su parte, mantiene un paso sólido en el torneo, combinando experiencia y el aporte de refuerzos clave. El Nemesio Diez volverá a ser una fortaleza para el campeón defensor, que espera contar con el apoyo de su afición en un duelo que promete intensidad, goles y emociones al límite.

Con ambos equipos peleando en la parte alta de la clasificación, el choque entre Diablos y Rayados pinta para ser uno de los encuentros más atractivos de la doble jornada.