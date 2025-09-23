Todo listo para la gran función de Triple A en Toluca

Toluca, Méx.- La magia y la intensidad de la lucha libre mexicana están a punto de tomar el Salón Rojo del Club Toluca, donde la Triple A confirmó su función para el próximo 3 de octubre con un cartel que combina tradición, rivalidad y espectáculo.

El evento estelar pondrá frente a frente a dos tercias que han escrito páginas memorables en las arenas del país: los Hell Brothers, conformados por Cibernético, Charly Manson y Chessman, se medirán a Octagón, Laredo Kid y Mr. Iguana. Un choque que promete ser electrizante, pues la rivalidad entre estos gladiadores llega a Toluca en un momento de máxima tensión.

La función también tendrá una lucha semifinal de primer nivel con los Psycho Circus; Murder Clown, Dave The Clown y Panic Clown; enfrentando a los Vipers, liderados por Abismo Negro, acompañado de Histeria y Taurus. Durante la presentación oficial, Murder Clown y Dave The Clown adelantaron que la afición de la capital mexiquense vivirá un cartel “de alto voltaje”, con combates diseñados para mantener al público al filo de la butaca.

La tercera batalla traerá el sabor del circuito independiente con el Fresero Jr., Demonio Infernal y Atomik Star, quienes representarán al “Negocio Traumado” de Naucalpan, frente a la tercia de “Los del Rancho”, integrada por Jefe del Norte, Centauro y Sureño, en lo que se espera sea un duelo rudo y cargado de orgullo.

En la segunda contienda, Perro Wisin y Dogman tendrán como rivales a Shere Khan y Black Shadow, mientras que el combate inicial enfrentará a la Pandemia; Pandemonium, Hijo de Pandemonium y Gran Pandemonium; ante los Galácticos, conformados por Hijo del Olímpico, Máscara Mágica y Pegasus.

Los boletos ya están disponibles en las taquillas del Salón Rojo, con precios que oscilan entre los 250 y 750 pesos, para una función que promete encender la pasión luchística en Toluca.