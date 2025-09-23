Toluqueños viajarán al Maratón de Mazatlán 2025

Toluca, Méx.- El destino de playa más vibrante del Pacífico mexicano volverá a vestirse de fiesta deportiva con el XXIV Gran Maratón Pacífico Mazatlán 2025, y la mejor forma de vivir esta experiencia única es viajando con Promociones Atléticas PAVIGUE, que ya tiene listos diversos paquetes para que los corredores viajen junto a sus acompañantes.

Con la confianza y organización que distinguen a PAVIGUE, los atletas y sus familias podrán disfrutar de una experiencia completa: transporte cómodo y seguro, hospedaje en el reconocido Holiday Inn Resort, desayunos incluidos y la oportunidad de formar parte de una de las justas atléticas más emocionantes del país, donde la energía del running se combina con el encanto de las playas mazatlecas.

El viaje está programado para partir de Toluca el jueves 27 de noviembre desde el Parque Vicente Guerrero. La cita es a las 17:00 horas para salir puntuales a las 18:00. El regreso será el domingo 30 de noviembre por la tarde, llegando a la capital mexiquense el lunes 1º de diciembre alrededor de las 5:00 de la mañana, lo que permitirá a los participantes regresar a sus actividades cotidianas sin contratiempos.

Los paquetes ofrecen varias opciones para ajustarse a cada necesidad, uno de los comprender 4 días, 3 noches en paquete doble por $6,850, con tarifa especial de $4,700 para menores de 11 años (requiere grupo de 30 personas). Mientras que en una segunda opción contempla 3 días, 2 noches, con precios desde $5,000 en ocupación cuádruple, $5,250 en triple y $5,550 en doble. Los niños menores de 11 años pagan solo $3,500.

Todos los paquetes incluyen viaje redondo, hospedaje, desayunos y la experiencia de correr en uno de los maratones más emblemáticos del país. Mazatlán no solo es meta de corredores, es también sinónimo de fiesta, gastronomía y cultura. Con PAVIGUE, la aventura será inolvidable: kilómetros de esfuerzo y superación, y al final, el merecido descanso frente al mar.