Fortalecen lazos internacionales EdoMéx y China: Hernández

Toluca, Méx.- El diputado local del Partido del Trabajo (PT), Isaac Hernández Méndez, recibió en el Congreso del Estado de México a la delegación oficial del Comité Provincial de Guangdong, China, en un encuentro que busca fortalecer los lazos de cooperación entre ambas regiones.

Con este encuentro, el legislador buscó colocar al Estado de México en la ruta de la cooperación internacional, con miras a generar beneficios en comercio, educación, cultura y turismo.

En compañía de la diputada Anahí Esparza, presidenta de la Comisión de Migración, y por el coordinador de Asuntos Internacionales del gobierno estatal, José Pablo Montemayor Camacho, Hernández Méndez subrayó la importancia de abrir espacios para que las pequeñas y medianas empresas mexiquenses encuentren oportunidades de crecimiento a través de la relación con la provincia china.

“El intercambio entre China y el estado de México, no solo representa un diálogo diplomático, sino la consolidación de un puente de amistad y cooperación que permitirá traer inversión, innovación y desarrollo para el estado”, señaló el diputado perista.

El encuentro contó con la presencia de Huang Chuping, presidente del Comité Provincial de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino en Guangdong, a quien el diputado agradeció la disposición para dar continuidad a los lazos de cooperación iniciados en diciembre pasado con otra delegación de esa provincia.

Este es el segundo encuentro formal entre el Estado de México y Guangdong, tras la reunión sostenida en diciembre pasado con representantes de la misma provincia china.

Asimismo, subrayó que la entidad mexiquense se ha consolidado como la segunda fuerza económica del país, además de destacar el liderazgo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como un ejemplo de los cambios históricos que vive la nación.

“Las diferencias culturales se transforman en oportunidades de aprendizaje y nuestras coincidencias se convierten en cimientos de proyectos comunes. Hoy reafirmamos el compromiso de mantener este diálogo y fortalecer los lazos de amistad entre nuestros pueblos”, indicó.

El comercio, dijo, no debe ser solo una transacción económica, debe ser una herramienta de prosperidad compartida, empleo digno y bienestar social.

Con ello, Issac Hernández se coloca como el legislador que busca ampliar la agenda parlamentaria más allá de las fronteras nacionales, apostando por el entendimiento mutuo y la amistad entre el Estado de México y la provincia de Guangdong.