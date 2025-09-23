Patrice Lair destaca personalidad de las Diablas en juego ante el América

Toluca, Méx.- El empate 3-3 frente al América dejó a Patrice Lair con sensaciones encontradas, aunque convencido de que sus Diablas hicieron lo suficiente para quedarse con el triunfo en la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil. Con esta visión, Patrice Lair refuerza la confianza en que el Toluca Femenil puede trascender y ser protagonista en el cierre del campeonato.

El estratega francés reconoció que la primera parte estuvo marcada por errores individuales que se tradujeron en tres goles en contra, pero destacó que la reacción del equipo en el complemento fue digna de aplaudir. “Hicimos una mala primera parte, concedimos tres goles con errores individuales; después una muy buena segunda parte con jugadoras muy técnicas y un final excepcional. Creo que merecíamos ganar este partido”, expresó.

Consciente de que la temporada está en proceso de transición, Lair valoró que su trabajo con las jóvenes mexicanas ha rendido frutos, pues el equipo ha alcanzado un nivel competitivo superior al esperado al inicio del torneo. El timonel subrayó que este proyecto tiene como base la formación y que el aprendizaje obtenido será clave rumbo a la Liguilla.

El técnico no descartó la posibilidad de que el Toluca pueda dar un golpe de autoridad en la fase final, al considerar que enfrentarse y competir contra equipos de la talla de Tigres y América es un paso importante en el crecimiento del plantel.

Finalmente, resaltó la aportación de su auxiliar técnica, la costarricense Shirley Cruz, con quien compartió vestidor en Europa. Para Lair, su presencia significa experiencia y proyección: “Es un placer compartir con ella. Tiene talento y capacidad, y estoy seguro de que en su momento podrá dirigir con éxito su propio equipo”, sentenció el comandante de las Diablas.