Sentencian a 40 años de prisión a hombre por extorsión en Nicolás Romero

Tlalnepantla, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una sentencia condenatoria de 40 años de prisión contra Francisco Daniel Escudero Bravo, tras acreditar su responsabilidad en el delito de extorsión cometido en el municipio de Nicolás Romero.

De acuerdo con la investigación, en abril de 2024 la víctima comenzó a recibir en su domicilio notas y llamadas telefónicas de un hombre que se ostentaba como integrante de un grupo criminal con orígenes en Michoacán. El sujeto le exigía 200 mil pesos a cambio de no causar daño a él ni a su familia.

Tras varias amenazas, la víctima accedió a entregar una suma de dinero en un punto acordado; sin embargo, en el lugar alertó a policías municipales que patrullaban la zona, quienes detuvieron a Escudero Bravo cuando recogía el pago.

Posteriormente, el detenido fue trasladado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social y puesto a disposición de un juez. Con las pruebas presentadas por el Ministerio Público, la Autoridad Judicial dictó la sentencia de 40 años de prisión.

La FGJEM reiteró su compromiso de investigar y sancionar los delitos de extorsión que afectan a la ciudadanía mexiquense.