SSP instaló 168 cámaras de vigilancia en fraccionamientos de Puebla capital

Redacción 23 septiembre, 2025

23 septiembre, 2025

Desde Puebla

Puebla, Méx.- La secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla instaló 168 cámaras de vigilancia y botones de pánico en fraccionamientos de la capital.

El titular de la dependencia, Francisco Sánchez González dijo que los dispositivos se encuentran conectados directamente al complejo de seguridad C5i con lo cual, se garantiza la respuesta inmediata ante emergencias.

En otro tema, el vicealmirante informó que tiene 60 expedientes de policías en trámite de baja por problemas de conducta y les están dando seguimiento para verificar los hechos.

Resaltó que recientemente se graduaron 122 elementos y en diciembre, ingresarán 155 más a las filas de la policía estatal.