Puebla recibirá 5 mil mdp más en el paquete fiscal 2026

Redacción 23 septiembre, 2025

Desde Puebla

Puebla, Méx.- Puebla recibirá cinco mil millones de pesos más para el paquete fiscal de 2026 informó el coordinador de gabinete, José Luis García Parra.

En conferencia de prensa, dijo que, sumado a ello, el gabinete de la administración estatal ha comenzado la revisión de la cartera de proyectos que pudieran presentar para conseguir recursos adicionales.

Cuando tengan la información actualizada solicitarán a los diputados federales que ayuden al estado para que durante la discusión del presupuesto de egresos, Puebla pueda contar con más dinero.

Aseguró que en la entidad hay prioridades, como la seguridad y el tema del agua, del que ya hay una serie de proyectos concretos que se presentarán ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua).