Estudiante muere tras riña al interior del CCH Sur

Ciudad de México.– Una presunta riña dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur de la UNAM dejó como saldo la muerte de un estudiante y un trabajador herido, tras ser agredidos con un arma blanca por otro alumno.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), un joven que portaba capucha ingresó al plantel ubicado en Boulevard Cataratas, colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Coyoacán, y atacó a un compañero, identificado como Jesús “N”, causándole heridas mortales. Un trabajador que intentó contener al agresor también resultó lesionado y fue trasladado a un hospital.

El presunto responsable, identificado como Ashton “N”, intentó escapar al percatarse de la presencia policial, pero al subir a un edificio se arrojó al vacío, provocándose fracturas en ambas piernas. Fue trasladado a un hospital, donde permanece bajo custodia en estado de salud reservado.

Las autoridades universitarias desalojaron el plantel en espera de los servicios médicos y de la policía capitalina. Posteriormente, la UNAM solicitó la intervención de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para realizar los peritajes e investigaciones correspondientes.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, lamentó los hechos y aseguró que la SSC, la FGJCDMX y la UNAM ya iniciaron las investigaciones para esclarecer el homicidio. “Las escuelas deben ser espacios de convivencia, de proyectos de vida y de paz, libres de violencia”, subrayó. También expresó sus condolencias a familiares y amigos del estudiante fallecido.

En tanto, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que mantiene comunicación con el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, para dar seguimiento al caso.

Tras lo ocurrido, el CCH Sur anunció la suspensión de actividades académicas sin fecha definida, mientras se desarrollan las diligencias periciales. La UNAM activó el protocolo de atención para casos de violencia con armas, además de condenar y lamentar lo sucedido.

El CCH Sur ha enfrentado en los últimos años denuncias de violencia sexual, acoso e intimidación, lo que ha derivado en protestas y paros estudiantiles para exigir seguridad y atención a las víctimas.

De acuerdo con el Consejo Ciudadano, en los primeros meses de 2025 se registraron 55 reportes de bullying en la Ciudad de México, cifra que supera el total de 2021. El organismo señaló que el acoso escolar ha aumentado 65% en los últimos cinco años y que las principales víctimas son niñas y adolescentes de entre 12 y 15 años.

Por su parte, el C5 reportó que de enero a abril de este año se documentaron más de 3 mil incidentes en escuelas de la capital, entre ellos agresiones y riñas.