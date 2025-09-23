Gobierno de Naucalpan continúa con entrega de kit escolares en apoyo a la economía familiar

Naucalpan, Méx.- El Gobierno de Naucalpan entregó mil 200 Kits Escolares, con el propósito de apoyar la economía familiar. Al respecto, el alcalde Isaac Montoya Márquez informó a vecinas y vecinos que su gobierno ha destinado recursos para apoyar sus gastos en este regreso a clases.

“Esta entrega de útiles escolares se puede lograr gracias a un manejo adecuado, transparente y honesto de las finanzas públicas que hace que nos permita llegar a este momento con recursos y que podamos destinarlo a lo que más se necesita”, dijo.

En el campo de fútbol El Torito, y acompañado de servidores públicos municipales, Montoya Márquez, señaló que esta entrega se suma a la que se realizó en Rincón Verde, en donde se entregaron otros mil kits escolares.

Dijo que, en sus recorridos por las calles y colonias, escucha las dificultades que tienen tanto padres como madres de familia en el inicio de un nuevo ciclo escolar, por ello, “estamos entregando útiles escolares, es algo extraordinario que se está realizando y que también va en sintonía con lo que la Cuarta Transformación, ha venido haciendo a nivel nacional.

Hay que tener memoria, antes no existían los apoyos a nivel escolar, hoy se está avanzando a través de la beca Rita Zetina para llegar a todos los niños, a todas las niñas de nivel básico”.

Continuando con la entrega de útiles escolares, el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez entregó 1,200 Kits Escolares en el campo de fútbol El Torito, de la colonia Lomas de San Agustín, a fin apoyar la economía familiar y la educación de las y los estudiantes naucalpenses.

El alcalde recordó que hace unos días, el pasado 8 de septiembre, iniciaron las clases en la Universidad Rosario Castellanos de Naucalpan, gracias al impulso del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de México. Universidad que se abre como una opción más de educación para las y los jóvenes de Naucalpan.

Además, informó que su administración, en coordinación con los gobiernos federal y estatal, trabaja para mejorar la movilidad en el Periférico y el Boulevard Luis Donaldo Colosio. Asimismo, agregó, pronto se mejorarán 100 puntos de diferentes colonias con el programa la COMUNA, para beneficiar a una mayor población.

A nombre de la comunidad, Laura Adriana Moreno, agradeció la entrega de kits escolares debido a que representa un gasto significativo cada inicio de clases y reconoció que el gobierno piensa en lo más importante que es la educación y el futuro de las y los niños.

Con recursos municipales, se entregó a cada beneficiario una mochila que en el interior contenía cuadernos profesionales, lápices, bolígrafos y colores, entre otros artículos que se utilizan en las clases escolares.