Rosa Icela Rodríguez asegura que en México “no hay represión ni perseguidos políticos”

Ciudad de México.– En el arranque de las comparecencias por la glosa del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó ante el pleno de la Cámara de Diputados que la actual administración trabaja bajo el respeto a los derechos humanos y con pleno rechazo a la represión.

“Desde esta tribuna reafirmamos que en México no hay perseguidos políticos, pero tampoco hay margen para la impunidad. Aquí no hay represión ni censura. La Secretaría de Gobernación es garante de derechos, mediadora en conflictos y constructora de paz”, señaló.

La funcionaria sostuvo que la política interior del gobierno se basa en la construcción de acuerdos, la conciliación y el diálogo, con el fin de otorgar certidumbre y estabilidad al país.

En materia de seguridad, Rodríguez subrayó que durante el primer año de la administración de Sheinbaum se logró una disminución del 20% en delitos de alto impacto, así como una reducción del 34% en feminicidios. Además, indicó que el número de homicidios dolosos a nivel nacional cayó un 25% en los últimos 11 meses, lo que equivale a 22 homicidios menos cada día en comparación con septiembre de 2024.

El ejercicio de glosa del Informe contempla dos rondas de preguntas por parte de legisladores de los seis grupos parlamentarios. En la primera etapa, los diputados cuentan con cinco minutos para cuestionar, mientras que en la segunda dispondrán de tres minutos. La Junta de Coordinación Política destacó que este proceso busca garantizar un debate respetuoso, aunque con posturas críticas.