Reconozco los logros obtenido de la gobernadora mexiquense: Moreno

Toluca, Méx.- El Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, reconoció los logros obtenidos por el gobierno mexiquense en todos los rubros, y manifestó su total respaldo a la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, tras la entrega de su Segundo Informe de Gobierno.

Señaló “Los logros obtenidos por la mandataria a lo largo de un año, se manifiesta en las mejores condiciones de bienestar para la población”.

Apuntó que la capital mexiquense acompaña y respalda cada una de las acciones emprendidas por la mandataria, a quien reconoció su liderazgo por encabezar un gobierno cercano, transformador y con resultados palpables para las familias.

Asimismo, destacó la coordinación de esfuerzos con los distintos órdenes de gobierno, lo que ha permitido, llevar a cabo operativos conjuntos de seguridad en la capital del Estado de México y lograr una disminución en nueve meses, de 25.57% en delitos de alto impacto, respecto al mismo periodo de 2024, ubicando a Toluca como la segunda región de la entidad con mayor reducción delictiva.

Por lo que señaló; lo anterior, refleja el esfuerzo de los gobiernos estatal y municipal por ofrecer a la ciudadanía paz y la tranquilidad a fin de que puedan llevar a cabo sus actividades y desarrollarse en un ambiente de armonía.

Moreno Bastida subrayó que las reducciones en delitos de alto impacto como homicidios dolosos, secuestro, robo de vehículos, robo a casa habitación, a negocio, transporte público y de carga son muestra de un liderazgo firme y de una estrategia de seguridad integral que hoy brinda confianza y esperanza a millones de mexiquenses.

Moreno Bastida, dijo que el gobierno de la maestra Delfina Gómez marca en un antes y un después en la vida pública del Estado de México.

Finalmente, Moreno Bastida reafirmó que Toluca no sólo acompaña este proyecto de transformación, sino que lo impulsa con determinación: “Las y los toluqueños sabemos que tenemos en nuestra Gobernadora a una aliada de la gente y a una mujer que honra su palabra con hechos. Y que el compromiso es seguir construyendo juntos la capital de oportunidades y progreso que merecen nuestras familias.