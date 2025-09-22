Aprueban en Comisión terna para elegir a quien será titular de la CODHEM

Toluca, Méx.- La Comisión Legislativa de Derechos Humanos de la LXII Legislatura mexiquense aprobó, la terna para quien podrá conformar la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), misma que estar integrada por Víctor Leopoldo Delgado Pérez, José Guadalupe Luna Hernández y Yoab Osiris Ramírez Prado.

Luego de ser aprobada en comisiones, será el Pleno camaral quienes elijan al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), por un periodo de cuatro años.

Dicha terna fue dada a conocer, tras una evaluación de perfiles que inició el pasado 26 de junio, con la aprobación del proceso de convocatoria pública y abierta; el registro, recepción y revisión de documentación; así como dos jornadas de entrevistas a 33 aspirantes.

La presidenta de dicha comisión, la diputada Ruth Salinas Reyes, señaló que se privilegió la búsqueda de un perfil técnico, por encima de cualquier consideración política, con el objetivo de garantizar la autonomía y libertad en el ejercicio de sus funciones.

Y reconoció a sus compañeras y compañeros legisladores por su compromiso, interés y participación en este exhaustivo proceso de selección.

Cabe señalar que la comisión legislativa remitió un informe a la Junta de Coordinación Política, que preside el legislador José Francisco Vázquez Rodríguez de la evaluación documental de idoneidad, las exposiciones, las propuestas de programa de trabajo, así como la experiencia de las y los aspirantes.

Luego de dicha información, se formuló el acuerdo correspondiente a la terna, de entre cuyos integrantes se elegirá con el voto de las dos terceras partes de los y las diputadas de la Legislatura, al titular de este organismo autónomo.

Por lo que, se espera que en la próxima sesión, quien sea designado ser el próximo Ombudsman mexiquense deberá rendir protesta ante el Pleno Camaral.