Entrega IMSS EdoMéx Poniente nombramientos a Procuradores Empresariales

Toluca, Méx.- Las instalaciones del estadio Nemesio Diez, fueron sede de la Sesión de Procuradores empresariales encabezada por el doctor Tonatihu Ortiz Castillo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Estado de México Poniente.

En compañía del doctor Roberto Salgado Mercado, responsable de Relaciones Institucionales del Club Deportivo Toluca y del licenciado Marco Antonio Macín Leyva, de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México A.C, realizaron la entrega de nombramientos como procuradores a 40 representantes de las diversas Cámaras, Consejos, Asociaciones y Confederaciones que forman parte del sector empresarial en la entidad.

El titular de la Representación Estado de México Poniente recalcó: “ustedes, son figuras clave para impulsar el bienestar y la seguridad social. Su labor es un vínculo entre las empresas y el IMSS al facilitar trámites, orientación sobre servicios, así como la promoción de la cultura de prevención.

“Ustedes como procuradores empresariales son la voz de sus agremiados, son quienes de manera mensual en una sesión, externan las inquietudes y solicitudes que tienen que ver con la atención que brinda el Instituto”, aseguró el titular de la Representación.

Por su parte el licenciado Marco Antonio Macín Leyva, resaltó: este nombramiento nos compromete a servir de manera activa y resolutiva a la sociedad civil; a través de nuestra observación podemos ayudar a detectar las oportunidades de mejora y dar solución junto con el Instituto. Agradezco la oportunidad, pero sobre todo la confianza depositada en cada uno de nosotros para promover la participación activa de acuerdo con los lineamientos del Seguro Social.

Entre los nombramientos que se entregaron destacan: CONCAEM (Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México), CANACINTRA (Cámara Nacional de la Industria de Transformación), AMEXME (Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias), COPARMEX (Confederación Patronal de la República Mexicana).

En este evento también destacó la presencia del maestro Héctor Javier López Moreno, titular de la Jefatura de Servicios de Afiliación Cobranza y de la maestra Argelia Mendoza Rodríguez, titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS Estado de México Poniente.