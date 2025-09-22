Fernando Flores acude a informe de Delfina Gómez, reitera el trabajo del municipio con el estado

Metepec, Méx.- Como parte del respaldo institucional y coordinación intergubernamental, el presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, asistió al Segundo Informe de Gobierno de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, realizado este lunes en el emblemático Teatro Morelos de la ciudad de Toluca.

Durante su asistencia al evento, el alcalde Fernando Flores destacó la importancia de mantener una colaboración cercana entre el municipio de Metepec y el Gobierno estatal, con el objetivo de consolidar políticas públicas que beneficien directamente a las familias mexiquenses.

“Hoy acompañé a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en su 2º Informe de Gobierno. Desde Metepec seguiremos trabajando en coordinación para que a las familias mexiquenses les vaya mejor”, expresó el alcalde a través de sus redes sociales oficiales.

Asimismo, el presidente municipal felicitó a la mandataria estatal por los avances expuestos durante su informe, y reconoció el esfuerzo de su administración en distintos ámbitos como educación, infraestructura, programas sociales y seguridad pública.

“Felicidades, gobernadora Delfina Gómez Álvarez, por su Segundo Informe de Gobierno. Reconozco su esfuerzo y refrendo mi compromiso de seguir trabajando en unidad por las familias mexiquenses”, añadió el edil.

La presencia de Fernando Flores Fernández en el acto protocolario de la gobernadora, reafirma el interés de su administración por fortalecer los lazos de colaboración con el Ejecutivo estatal, en un contexto donde la cooperación entre niveles de gobierno resulta fundamental para atender los desafíos que enfrenta la entidad.

El evento contó con la presencia de funcionarios federales, estatales, legisladores, presidentes municipales, representantes del sector empresarial, académico y de la sociedad civil, quienes escucharon el balance de acciones y resultados del segundo año de gestión de Gómez Álvarez al frente del Gobierno del Estado de México