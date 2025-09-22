Inicia INE EdoMéx auditorías internas del Sistema de Gestión de Calidad 2025

Toluca, Méx.- Con el objetivo de mantener la certificación del Modelo de Gestión de Calidad en el servicio de atención ciudadana, conforme a la Norma Internacional ISO 9001:2015, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en el Estado de México, junto con las 40 Juntas Distritales Ejecutivas, inició las auditorías internas correspondientes al ejercicio 2025.

Estas acciones forman parte de los trabajos preparatorios rumbo a la auditoría externa programada para octubre de este año y se aplicarán a los 75 Módulos de Atención Ciudadana (MAC) en la entidad. El propósito es evaluar la eficacia de los procesos implementados y asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos, así como identificar oportunidades de mejora para fortalecer el servicio que se brinda a la ciudadanía.

Durante el acto protocolario de apertura, el delegado del INE en la entidad, Joaquín Rubio Sánchez, exhortó a los auditores líderes Mario Gallardo López, Vocal Ejecutivo de la 25 Junta Distrital Ejecutiva y Rafael Martínez Iturbe, Vocal del Registro Federal de Electores de la 26 Junta Distrital Ejecutiva, a realizar un trabajo riguroso y colaborativo en coordinación con el equipo auditor interno, con el fin de detectar áreas de oportunidad que permitan optimizar el desempeño institucional.

Las auditorías se desarrollarán mediante entrevistas dirigidas a la Alta Dirección, funcionariado de los Módulos de Atención Ciudadana, Coordinadores del Sistema de Gestión de Calidad, dueños de procesos sustantivos y de de procesos sustantivos y de apoyo de Junta Local y Juntas Distritales Ejecutivas.

Al concluir los trabajos de revisión, el día 29 de septiembre se celebrará una reunión final para revisar los resultados y preparar el informe de auditoría.

Con estas acciones, el INE en el Estado de México busca proporcionar a la ciudadanía un servicio de calidad en el trámite de expedición de la Credencial para Votar, desde la entrevista hasta la entrega de ésta.