EdoMéx, el más beneficiado con operativos de desalojo de agua de CONAGUA

Toluca, Méx.- El Gobierno de México, a través de las Brigadas Conagua, realizó nueve operativos de desalojo de agua estancada, destacando el Estado de México como una de las entidades más beneficiadas por estas acciones.

Los trabajos permitieron atender a comunidades mexiquenses afectadas por acumulación de agua tras las lluvias, con el objetivo de reducir riesgos sanitarios y daños en viviendas y vialidades.

Además del Estado de México, las brigadas también intervinieron en Guanajuato, Chiapas y Tamaulipas, donde miles de familias enfrentaban condiciones adversas por el exceso de agua en sus localidades.

En total, la Comisión Nacional del Agua informó que se han desalojado casi 2.7 millones de metros cúbicos, en apoyo de más de 71 mil personas de las cuatro entidades.

La importancia de estas acciones radica en que permiten mitigar afectaciones inmediatas, prevenir la proliferación de enfermedades, proteger viviendas y facilitar la movilidad en las zonas afectadas. Con ello, se refuerza la capacidad de respuesta del gobierno ante fenómenos climáticos cada vez más intensos.