Aplican vacunas contra sarampión, tétanos, rubéola y neumococo en La Paz

La Paz, Méx.- Con gran participación ciudadana, la Dirección de Salud en coordinación con el IMSS-Bienestar, realizaron una campaña de vacunación con el fin de evitar enfermedades virales, para lo cual instalaron varios módulos en la explanada municipal.

El director de Salud municipal, Jorge Javier González Muñoz, informó que dicha acción se llevará a cabo los días lunes en la explanada municipal, mientras que los días miércoles y viernes los módulos itinerantes se llevarán a las diferentes comunidades, con el objetivo de acercar este beneficio a los habitantes de las zonas altas y más alejadas del centro de la localidad.

Dijo que la Dirección de Salud, en coordinación con el IMSS-Bienestar, aplican vacunas contra el sarampión, tétanos, rubéola, neumococo y triple viral, así como pruebas de antígeno prostáticos y de glucosa, además de tomas de presión arterial, entre otras acciones que redunden en la salud de la población.

González Muñoz mencionó que algunos ciudadanos no se aplican las vacunas debido a que desconocen dónde se encuentran los módulos de atención, por lo cual, por instrucciones de la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez, se buscó atender el rubro de vacunación hacia los ciudadanos con la aplicación de la vacuna contra el sarampión; sin embargo, era necesario llevar a cabo otro tipo de atención, ante lo cual fue necesario colocar los módulos de salud.

Finalmente, anunció que el gobierno municipal, a través de la Dirección de Saludad, llevará a cabo este tipo de atención médica a todo el municipio.

CAPACITAN A SERVIDORES PUBLICOS

Por otra parte, se informó que para proveer de los elementos técnicos y herramientas necesarias ante una contingencia de origen natural, como una inundación, Protección Civil municipal impartió una capacitación a las y los servidores públicos del Ayuntamiento en esta materia, porque estar preparados puede marcar la diferencia en momentos de emergencia.

