Se activarán protocolos en la Presa El Capulín antes de época de estiaje: Contreras

Huixquilucan, Méx.- A través de la siembra de 400 árboles endémicos en las inmediaciones de la Presa El Capulín, el Gobierno de Huixquilucan de seguir avanza en el saneamiento de este vaso regulador, creando la barrera natural y detener los microorganismos que emana y evitar que lleguen a las zonas habitacionales aledañas a ella.

En el fraccionamiento Balcones de la Herradura, aledaño a la Presa El Capulín, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que se mantiene la comunicación entre los tres niveles de gobierno para continuar saneando este cuerpo de agua, pues el objetivo es que no se escatime ningún esfuerzo para eliminar los malos olores que aquejan a la población, principalmente, durante la época de estiaje.

Señaló que en lo que respecta al gobierno municipal, durante 2025, se concluyó la construcción de un colector marginal de 2.5 kilómetros que conduce las aguas residuales de Balcones de la Herradura hasta la planta de tratamiento “El Capulín”; con la intención de evitar que las descargas lleguen al río, y se mantiene un esfuerzo permanente por parte de Aguas de Huixquilucan para atender esta situación, en beneficio de las familias que viven alrededor de la presa.

Contreras Carrasco, agregó que su administración continuará trabajando junto con los vecinos y las autoridades federales y estatales para rescatar El Capulín, en la medida de sus atribuciones, pues el objetivo principal es elevar la calidad de vida de la gente y acciones como las jornadas de reforestación contribuyen a esto, puesto que el sembrar árboles ayuda a generar oxígeno, elimina contaminantes y ayuda a darle un nuevo rostro al municipio.

Por su parte, el director general de Aguas Huixquilucan, Víctor Manuel Báez Melo, explicó que este año, el organismo activará los protocolos de atención de la presa antes de la época de estiaje, con el objetivo de aminorar los malos olores que generan los lodos secos, con la aplicación de cal y, a la par, se trabaja en las redes de contención de basura que se instalarán en el río para contener los residuos que arrastra el agua y evitar que lleguen al vaso regulador.

Anunció que, junto con la Comisión Nacional del Agua Conagua, Aguas de Huixquilucan está trabajando en un proyecto ejecutivo para la construcción de un nuevo canal marginal y lograr que las aguas residuales, aguas arriba, descarguen en él y no en el río, lo que contribuirá significativamente en el saneamiento de este cauce natural; para ello, se invertirán cinco millones de pesos adicionales.

Báez Melo, apuntó que a la par, se continuarán realizando esfuerzos que contribuyan a remediar el ecosistema, como son las jornadas de reforestación, pues estas iniciativas contribuyen a contener los malos olores, por lo que llamó a los vecinos a sumarse y continuar cuidando estas especias naturales que se han plantado en la zona.