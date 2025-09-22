UAEMéx construirá una Agenda Universitaria de Bienestar Animal

Toluca, Méx.- Con el compromiso de construir una Agenda Universitaria de Bienestar Animal, la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, sostuvo una reunión con la directora de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), Alma Diana Tapia Maya; la subdirectora de Atención a la Discriminación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Belén Benhumea Bahena, y expertos de las facultades de Ciencias y Medicina Veterinaria Y Zootecnia.

En la Facultad de Ciencias, en el Campus “El Cerrillo” de la institución, se presentaron diversos proyectos, con la finalidad de trazar una Agenda Universitaria de Bienestar Animal, con el propósito de sensibilizar con respecto a la salud, los derechos y los censos poblacionales, entre otras temáticas que involucran a los seres sintientes.

Asimismo, se busca que desde un trabajo multidisciplinario con diversas instituciones estatales, en conjunto con asociaciones de la sociedad civil e iniciativas estudiantiles, se impulsen acciones en pro del cuidado de los animales domésticos, los animales ferales y silvestres.

Al acto acudieron el secretario de Gobernanza Universitaria, Jorge Alejandro Vásquez Caicedo; la secretaria de Igualdad Sustantiva y Cuidados, Miriam Sánchez Angeles; el titular de la Dirección de Protección al Ambiente, Israel Gustavo Reyes Reyes; el director de la Facultad de Ciencias, Luis Enrique Díaz Sánchez, y el director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Desiderio Rodríguez Velázquez.