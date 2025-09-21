Consulta Previa en comunidades indígenas de Temoaya

Toluca, Méx.- En cumplimiento a de la sentencia de los juicios JDC/257/2025 y JDC/264/2025, se estableció que el IEEM deberá coordinarse con el cabildo municipal de Temoaya y con los integrantes de la comisión electoral de la demarcación para asegurar el adecuado cumplimiento de la Consulta Previa a las Comunidades Indígenas del Municipio de Temoaya

Lo anterior, con el firme compromiso de garantizar el derecho a la participación de los pueblos originarios, la autoridad municipal de Temoaya realizó la publicación y difusión de la Convocatoria para la Consulta Previa que tendrá verificativo el 22 de septiembre próximo, a las 10:00 horas, en la Plaza Cívica “Miguel Hidalgo”, para la elección del representante indígena ante el ayuntamiento, dirigida a las y los habitantes de las 64 comunidades del municipio.

Por un acuerdo plenario del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), respecto al cumplimiento de dicha sentencia, la convocatoria se debía difundir en puntos estratégicos de cada comunidad, con el propósito de que toda la población temoayense pueda conocer y sumarse al proceso de consulta.

Por la identidad cultural y lingüística, el documento fue publicado en versión en español y otomí, asegurando que la información llegue de manera clara y accesible a las comunidades indígenas.

De esa forma, las autoridades electorales y el gobierno municipal de Temoaya ratifican su compromiso de trabajar con inclusión, transparencia y respeto pleno a los derechos de los pueblos originarios, invitando a todas y todos a participar activamente en el ejercicio democrático.