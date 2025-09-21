Acción Nacional, única opción para el 2027: Vargas

Huixquilucan, Méx,- “Los municipios del Corredor Azul, volverán a ser de Acción Nacional”, señaló el Senador del por el Estado de México, Enrique Vargas del Villar, durante una reunión con líderes de las estructuras panistas de Naucalpan y Cuautitlán Izcalli.

Dijo que Acción Nacional es la única opción con proyecto y experiencia comprobada para el 2027 y eso, se tiene que informar a la ciudadanía, “que sepa que el PAN sabe gobernar”, expuso.

Reiteró que los y las panistas se deben preparar para llevar el mensaje a todos los rincones de la entidad del por qué Acción Nacional es la opción para el 2027 y, con ello, recuperar municipios del Valle de México -el llamado corredor azul-, y otros con amplias posibilidades y refrendar dónde es gobierno, además de ampliar la presencia en Distritos electorales Locales y Federales.

Confió en que los congresos locales y federal van a cambiar su conformación y dejará de haber una mayoría que solo ha dañado al país y eso, abundó, se empieza a poner en evidencia al ver el descontento de las y los mexicanos por diferentes acciones que ha tomado el gobierno de la República.

Por ello, dijo, Acción Nacional debe estar atento e informar a la ciudadanía de lo que está pasando, pero sobre todo, dar a conocer porqué el PAN es la opción que permita dar ese viraje antes de que sea demasiado tarde.

“Debemos caminar unidos, como un equipo sólido porque no solo somos la mejor militancia del Estado de México, sino del país para darlo todo por la ciudadanía que merece vivir en un mejor país. Ahí tiene que estar Acción Nacional, caminando las calles, tocando puertas y convenciendo con argumentos, porque el blanquiazul es la única opción para ganar solos municipios y Distritos de la entidad y del país”, dijo.

Finalmente, los líderes panistas de Naucalpan y Cuautitlán Izcalli, se comprometieron a trabajar en unidad a favor de Acción Nacional.