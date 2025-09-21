Renuncia directora de la Facultad de Humanidades UAEMéx

Toluca, Méx.- Beatriz Adriana González Durán, renunció a su cargo como directora de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

A casi cinco meses del paro en la Facultad de Humanidades de la UAEMéx, la ahora exdirectora, compartió un video a través de las redes sociales oficiales del espacio académico en el que anunció dicha decisión la tomó al escuchar las peticiones de la comunidad. “Las humanidades son, no solamente pensar en uno mismo, sino pensar en todos los demás”.

La exalumna y también académica, refirió que al llegar a la dirección de la facultad, aprendió a escuchar “no solamente a un sector, sino a escuchar a todos los sectores” y de los tres sectores que conforman a Humanidades, los mismos se han manifestado por regresar a actividades este 22 de septiembre, de ahí que tomó la determinación de renunciar a su cargo para dar continuidad al retorno a las aulas.

“Creo que es importante, en un punto de inflexión tomar determinaciones y si una de las determinaciones que debo tomar es renunciar a ser directora, para que ustedes puedan cumplir con sus sueños de lograr un título profesional, de poder ser lo que quieran ser: docentes, actrices, filósofos, tomo mi responsabilidad y lo hago”, dijo.

Posteriormente, se difundieron los acuerdos alcanzados este fin de semana entre la Asamblea de Humanidades, directivos de la Facultad e integrantes de la Administración Central, entre los puntos a abordar, informaron que la Secretaría Académica se comprometió a enviar a la brevedad la plantilla docente de este espacio universitario, también acordaron que el Secretario de Gobernanza entablará diálogo con el directivo de la facultad para exponer la situación por la que atraviesa dicho espacio y este lunes 22 de septiembre deberá informar sobre los resultados de dicha plática.

A través de la publicación de los acuerdos alcanzados, se informó que a partir de los mismos se prevé que el levantamiento del paro y el regreso a las actividades presenciales serán el próximo 13 de octubre una vez que sean cumplimentados.

Se adelantó que se tiene programada una revisión de los trabajos conjuntos el próximo 6 de octubre y de cumplir con las condiciones necesarias se podría dar el levantamiento del paro tras dicha revisión, informó la Facultad.