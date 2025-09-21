Desde el Congreso seguiremos legislando a favor de los trabajadores mexiquenses: Santillán

Toluca, Méx.- El diputado Ernesto Santillán Ramírez, presidente de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de México, dijo que, en este segundo año legislativo, continuarán analizando, discutiendo y atendiendo los temas que afectan de manera directa a las y los trabajadores mexiquenses.

Reafirmó el compromiso de esta comisión con la defensa y fortalecimiento de los derechos laborales, “Estamos listos para analizar, discutir y atender las coyunturas actuales que impactan directamente en las condiciones laborales de nuestra entidad”, indicó.

Dijo que, por ejemplo, uno de los avances impulsados por la comisión que preside, está la aprobación de la conocida “Ley Silla” en el periodo anterior, una reforma que obliga a los empleadores a garantizar que los trabajadores cuenten con asientos durante su jornada laboral, siempre que sus funciones lo permitan, con el fin de prevenir riesgos a la salud por permanecer de pie de manera prolongada.

El diputado del PT destacó que su labor legislativa no se limita a las oficinas del Congreso, sino que también se extiende a las comunidades.

“Nuestro trabajo es a ras de suelo, realizando de la mano con la población obras y acciones de beneficio común, porque legislar también implica acompañar y atender directamente a quienes representamos”, señaló.

Reiteró que el Congreso del Estado de México mantiene sus puertas abiertas. “Legislar significa escuchar, dialogar y construir soluciones junto con la ciudadanía, pues el bienestar de las y los trabajadores es pilar de una sociedad más justa, por eso seguimos trabajando para mejorar las condiciones laborales en todo el estado”, finalizó.