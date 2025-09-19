Definida la entrega del segundo informe de Delfina Gómez en Congreso mexiquense

Toluca, Méx.- La presidenta de la Mesa Directiva de la Legislatura mexiquense, diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, confirmó que ya se encuentra definido el protocolo para la entrega y recepción del segundo informe de gobierno de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, que se llevará a cabo el próximo lunes 22 de agosto.

La legisladora morenista, señaló que el secretario general de Gobierno será el encargado de entregar el documento oficial al Congreso local en sesión solemne, en cumplimiento con lo establecido por la Constitución estatal. Posteriormente, el acto protocolario continuará en el Teatro Morelos de Toluca, donde la mandataria estatal dirigirá un mensaje a la ciudadanía.

Camacho Reynoso precisó que, en una segunda fase, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) sostendrá reuniones para definir qué secretarios de diferentes áreas comparecerán ante el pleno camaral, ante las comisiones legislativas, como parte del desglose del informe.

“Todos los grupos parlamentarios están aportando sus puntos de vista; lo importante es que exista claridad sobre qué funcionarios rendirán cuentas de manera directa ante esta soberanía”, señaló la presidenta del Congreso mexiquense.

El informe constituye el ejercicio de rendición de cuentas más importante del Poder Ejecutivo, y en esta ocasión marcará el balance de los dos primeros años de gestión de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.