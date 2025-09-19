Amecameca se sumó al simulacro nacional por sismo

Por: Ricardo Espejel Arellano

Amecameca, Méx.– En un ejercicio de responsabilidad y coordinación, el “Gobierno Para Todos” encabezado por la presidenta municipal Dra. Ivette Topete García, llevó a cabo en tiempo y forma las acciones para sumarse al simulacro nacional de evacuación por sismo.

“Este ejercicio es fundamental para la cultura de la prevención y puso a prueba los protocolos de seguridad y la capacidad de respuesta ante una emergencia, participaron activamente personal del DIF, administración municipal y de la Casa del Pueblo, bajo la estricta coordinación de Protección Civil y Bomberos”, señaló la alcaldesa.

Refirió que el objetivo principal de la jornada fue asegurar que el personal esté preparado y capacitado para actuar de manera ordenada y segura, garantizando así la protección de la ciudadanía en caso de un movimiento telúrico.

La Dra. Ivette Topete, destacó la importancia de este tipo de simulacros: “La prevención salva vidas, y la coordinación las protege. Por ello, en Amecameca estamos convencidos que el estar unidos y preparados hace la diferencia en una contingencia”, añadió.