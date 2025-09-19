Capacitación a brigadistas de Tlalnepantla permitió disminuir tiempo de evacuación en simulacro

Tlalnepantla, Méx.- Con responsabilidad y conciencia, las y los habitantes del municipio, y servidoras públicas se sumaron al “Simulacro Nacional 2025”, iniciativa que se llevó a cabo en todo el país.

La titular de la Dirección Municipal de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, Pamela Arreguin Vázquez, señaló que por instrucciones del alcalde Raciel Pérez Cruz, se han reforzado las capacitaciones dirigidas a los brigadistas del Ayuntamiento, lo que dio como resultado, la disminución del tiempo de evacuación en este simulacro.

Arreguin Vázquez, comentó que, como parte de la capacitación de los brigadistas, la maniobra de repliegue es fundamental, principalmente para aquellas personas que laboran en niveles superiores y que, por su ubicación, no tienen de tiempo de evacuar en una situación real.

La funcionaria explicó que, durante la presente administración, los cursos y capacitaciones serán constantes con el objetivo de que todas y todos conozcan a detalle los protocolos de actuación para reducir el número de víctimas ante un sismo como los que se han presentado en nuestro país.

“Como resultado de las constantes capacitaciones se logró reducir el tiempo de evacuación de los inmuebles”, informó.

Dijo que también se han reforzado los conocimientos en cuanto a la maniobra de repliegue que busca salvar la vida de quienes se ubican en pisos superiores.

Agregó que este “Simulacro Nacional” consistió en una hipótesis de sismo magnitud 8.1 localizado en el estado de Michoacán, a 42 kilómetros al noreste de la localidad La Mira, el cual provocaría importantes estragos en Tlalnepantla.

Recordó que el 19 de septiembre, es una fecha que marcó la vida de las y los mexicanos, fue en 1985 y 2017 cuando la tierra se movió y provocó importantes daños en diferentes partes del país, dejando historias desgarradoras que hasta hoy viven en los corazones de aquellas familias afectadas por este poderoso fenómeno natural.

“Desde entonces, las dependencias federales, estatales y municipales encargadas de la protección civil se han dado a la tarea de implementar mecanismos que permitan salvar vidas a través de la correcta aplicación de protocolos en caso de presentarse un sismo”, finalizó.