Mitsy Ramírez confía en que las Diablas vencerán al América en el Infierno

Toluca, Méx.- El Toluca Femenil quiere dejar atrás la caída sufrida frente a Rayadas de Monterrey, aquel día las Diablas Rojas perdieron el invicto en casa. Por lo anterior y con la firme misión de reencontrarse con la victoria en territorio diablo, las Choriceras se alistan para recibir al América en el Estadio “Nemesio Diez”, dentro de la Jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil.

Mitsy Ramírez, defensora escarlata, aseguró que la clave estará en aprovechar cada oportunidad. “Contra Rayadas tuvimos más posesión y llegadas, pero nos faltó contundencia. Ellas metieron la única que les bastó para ganar. Ahora contra América será igual: quien concrete tendrá el triunfo”, expresó.

El duelo tiene un tinte especial, pues ambos equipos llegan tras perder en la fecha pasada y pelean posiciones en la tabla. Mitsy Ramírez aseguró que el plan del equipo es sumar la mayor cantidad de puntos posibles para estar en el Top 5 y tener derecho a disputar la Liguilla.

Para Ramírez, jugar en casa implica un doble compromiso: la ventaja de la localía y la responsabilidad de responder a la afición. “La gente merece buenos resultados y nosotras queremos dárselos. Estamos buscando el camino hacia nuestra primera Copa y tenemos que aprovechar cada partido en el Infierno”, señaló.

La futbolista también resaltó el respaldo del club, recordando la presencia de Valentín Diez en la tribuna en el más reciente encuentro como un aliciente adicional. Asimismo, valoró el aprendizaje adquirido con la dirección técnica del francés Patrice Lair y la jerarquía que aportan figuras como Amandine Henry, Shanice Van de Sanden y Abby Erceg.

“Tenemos un gran grupo, con experiencia y calidad, que nos exige dar lo mejor. América es un rival fuerte y debemos estar concentradas desde el primer minuto, ser agresivas al ataque y sólidas en defensa”, concluyó Mitsy Ramírez.