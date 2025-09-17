Gallardo confía que ante Chivas ofrecerán su mejor versión

Metepec, Méx.- Los Diablos Rojos del Toluca afinan su mejor versión futbolística en medio de una agenda exigente, con la mira puesta en su visita a las Chivas y en el compromiso internacional por la Campeones Cup. Así lo reconoció el lateral Jesús Gallardo, quien admitió que el duelo en Guadalajara no será sencillo, pero confía en que el campeón del futbol mexicano tiene los argumentos necesarios para salir adelante.

“Tenemos una seguidilla de partidos muy buenos, muy intensos, también tenemos un título en disputa y queremos afianzar lo que estamos haciendo, trabajando en conjunto. Estamos muy tranquilos y esperemos que pronto sigamos demostrando la mejor versión de este equipo”, señaló el seleccionado nacional.

Gallardo reconoció que las bajas de elementos como Paulinho, Helinho y Luan García, son sensibles para el cuadro escarlata; sin embargo, destacó la respuesta de los jugadores de relevo y, en particular, de los jóvenes que han sabido aprovechar la oportunidad para sumar minutos importantes.

Sobre el rival en turno, el jugador de los Diablos apuntó que Chivas ha mostrado un crecimiento reciente tras vencer al América en el Clásico Nacional, lo que lo convierte en un adversario motivado y peligroso. “Creo que contra América lo hizo muy bien y ganó. Por ser clásico quizá le dio un plus, pero nosotros estamos concentrados en lo nuestro. Lo demostramos contra Puebla y vamos a tratar de hacerlo también de visita”, dijo.

En lo individual, Gallardo se alista para enfrentar a atacantes veloces como Cade Cowell y Efraín Álvarez, a quienes respeta por su técnica y capacidad ofensiva. Aun así, confía en su experiencia y características para imponerse en los duelos. “Soy un jugador rápido, que sabe posicionarse, defender y atacar. Estoy preparado para hacer un buen partido”, aseguró.

Finalmente, subrayó que el aspecto anímico es un factor clave para mantener el nivel competitivo, y en ese rubro Toluca atraviesa un gran momento. “El ambiente en el día a día es muy bueno y eso se refleja en la cancha”, concluyó Gallardo, con mentalidad ganadora y positivo de que se pueden traer los tres puntos a casa.