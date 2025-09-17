Capitanes anuncia a Vitor Galvani como su head coach

Ciudad de México.- Los Capitanes de la Ciudad de México anunciaron de manera oficial la incorporación de Vitor Galvani como su nuevo head coach para la temporada 2025-26 de la NBA G League, en lo que representa el regreso de un viejo conocido pues ya formó parte del cuerpo técnico capitalino en los cursos 2022-23 y 2023-24.

Galvani, de origen brasileño, dejó huella en su primera etapa con el club gracias a su visión táctica, su capacidad de desarrollo de jóvenes talentos y su liderazgo en el banquillo. Ahora, con mayor experiencia internacional y un recorrido exitoso en ligas de élite, regresa para asumir el reto de comandar al equipo en un momento clave para la organización.

“Me siento muy emocionado por iniciar esta nueva etapa con Capitanes. Representar a esta organización y a nuestra afición es un enorme orgullo para mí. Llego con el compromiso de trabajar día a día para construir un equipo competitivo, que juegue con intensidad y emoción para la Familia Capitán. Estoy convencido de que, juntos, podremos seguir haciendo historia y llevar a Capitanes al siguiente nivel”, expresó el estratega.

Con apenas 33 años, Galvani se ha convertido en una de las jóvenes promesas del básquetbol internacional. Su experiencia incluye clubes de gran tradición en Brasil como Pinheiros y Corinthians, además de haber sido entrenador asistente de la selección nacional brasileña y participar con los Cleveland Cavaliers en la NBA Summer League 2022.

En 2024 asumió la dirección técnica de EC Pinheiros en la liga brasileña NBB, donde firmó una temporada sobresaliente al concluir en sexto lugar con 19 triunfos y llevar al equipo a los cuartos de final de los playoffs. Su trabajo le valió ser nominado entre los tres mejores entrenadores de la campaña.

Entre sus logros más destacados figuran el título Sudamericano Sub-18 con Brasil en 2022, la medalla de plata en la AmeriCup del mismo año y la histórica clasificación al Mundial Sub-19 de 2023 tras nueve años de ausencia.

Con esta designación, Capitanes reafirma su apuesta por un proyecto joven, dinámico y con proyección internacional, confiando en que el liderazgo de Vitor Galvani impulse al equipo a consolidarse en la NBA G League.