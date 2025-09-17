DEBATE

Yerno de un ex alcalde panista, sujeto de interés en el ataque al secretario de Seguridad Pública de AmozocJosé Cruz Sánchez Rojas fue presidente municipal de Amozoc por el PAN y, después, quiso repetir, pero con las siglas de Nueva Alianza, primero y, más tarde, cobijado por el PT, ese cada vez más incómodo aliado de Morena en la 4T.

Afortunadamente para la gente de Amozoc, Sánchez Rojas perdió en las urnas, la gente no lo dejó regresar como edil, porque habría sido durante su trienio cuando la delincuencia organizada reforzó su asentamiento: https://desdepuebla.com/2021/03/23/con-209-muertes-por-covid-19-jose-cruz-sanchez-rojas-realiza-reunion-masiva/

Es probable que el nombre de José Cruz y su familia vuelva a los espacios informativos en los próximos días, ya que uno de sus parientes sería sujeto de interés en el ataque al secretario de Seguridad Ciudadana municipal la semana pasada: https://desdepuebla.com/2025/09/10/balacera-en-amozoc-dejo-civil-muerto-y-marino-herido/.

Al parecer, fieles a la “estrategia” amlista de “abrazos y no balazos”, en Amozoc antes no se combatía la presunta banda del familiar de José Cruz, pese a que se supone que se dedicaba a traficar migrantes. Hoy, con los nuevos gobiernos federal, estatal y municipal, dicho grupo delictivo entró en desesperación y de ahí el ataque al funcionario: https://desdepuebla.com/2025/09/10/secretario-de-seguridad-de-amozoc-el-elemento-herido-durante-balacera-en-el-municipio/

José Cruz Sánchez Rojas es un personajes muy conocido, pero obscuro en la historia amozoquense, el atentado al secretario de Seguridad Ciudadana de la semana no sería la primera ocasión en que se le vincula con escándalos e información policíaca: https://desdepuebla.com/2021/04/20/balean-vivienda-de-mujer-que-denuncio-a-exalcalde-de-amozoc-jose-cruz-por-ciberacoso/

SÍNDICO DE SAN PEDRO CHOLULA, TRAIDOR CONTUMAZ

¿Qué pensarán los vecinos de San Pedro Cholula de que mensualmente le pagan al menos 45 mil 479 pesos a un sujeto que quiere romperle la madre a su municipio?. Es el caso del síndico Iván Cuautle Minutti, cuya traición no solamente a la presidenta Tonantzin Fernández, sino –principalmente – al ayuntamiento y ciudadanos cholultecas quedó exhibida la semana pasada: https://desdepuebla.com/2025/08/10/acusan-al-sindico-de-san-pedro-cholula-de-contubernio-con-regidora-de-momoxpan/

El enemigo de San Pedro y el gobierno de San Pedro Cholula está ADENTRO. Así quedó exhibido con la reunión de Cuautle Minutti con dos de los políticos que PEOR QUIEREN que les vaya tanto al ayuntamiento, como a los cholultecas: Roxana Luna y Alejandro Oaxaca, con quienes sostuvo una tertulia y, tal vez, confabulación hace pocos días: https://desdepuebla.com/2022/04/05/el-colmo-regidor-alejandro-oaxaca-se-niega-a-aprobar-los-desayunos-calientes-para-ninos/

Iván Cuautle Minutti dejó de ser síndico para convertirse en lo que siempre fue: un traidor. La fotografía en la que aparece con Roxana Luna y Alejandro Oaxaca no es casualidad, es la prueba de su entrega al peor grupo de la política local: los que viven del erario, los que nunca han dado resultados y los que han hecho del desprestigio su único lenguaje.

PROTEGIDO POR LA DIRIGENCIA ESTATAL DE MORENA…ENTREGADO A LOS INTERESES DEL PRIAN

De manera bastante extraña, hasta el momento la dirigencia estatal de Morena, con Olga Romero, no se ha pronunciado respecto a los ataques del síndico contra ciudadanos y el ayuntamiento de San Pedro, pese a que este partido abrió las puertas para que Cuautle Minutti llegara a su cargo: https://desdepuebla.com/2025/07/23/regidores-de-san-pedro-cholula-consultan-al-congreso-como-revocar-el-mandato-del-sindico/

Iván Cuautle es un cínico. En el cabildo se golpea el pecho con los valores de la Cuarta Transformación, pero en la calle se arrastra con los enemigos de ese mismo proyecto. La 4T le quedó grande y lo único que hizo fue aprovecharla como escalera personal: https://desdepuebla.com/2025/07/17/acusan-al-sindico-de-san-pedro-cholula-de-grabar-ilegalmente-a-quienes-acuden-a-su-oficina/

Hoy está claro: Cuautle no piensa, no manda y no decide. Es un títere manipulado por Alejandro Oaxaca y Roxana Luna, que lo usan como su golpeador político, operador servil, dispuesto a vender su cargo y a traicionar a la ciudadanía que lo eligió. Este síndico ha pasado de hablar de justicia a practicar la extorsión, de hablar de principios a entregarse a la corrupción, de prometer defender al pueblo a usar su cargo para abusar de él.

No tiene vergüenza, tampoco palabra y mucho menos convicción. San Pedro Cholula no necesita traidores disfrazados de representantes, sino mujeres y hombres de principios firmes e Iván Cuautle pasará a la historia, pero no como servidor público, sino en el papel de traidor, títere y un cínico que vendió al pueblo por migajas de poder.