Antorcha conmemora fiestas patrias con rodada ciclista en La Paz

La Paz, Méx.- Vecinos de las colonias La Magdalena Atlicpac, San Sebastián, El Salado, Atlazalpa, Tlazala, Arenal del municipio de La Paz y de San Agustín Atlapulco de Chimalhuacán, participaron en la rodada ciclista organizada por Antorcha en conmemoración de las fiestas patrias mexicanas.

A la cita acudieron ciclistas, motociclistas, y jóvenes patinadores, quienes recorrieron las principales calles de las comunidades mencionadas, llevando el espíritu deportivo y patriótico, por las fiestas patrias 2025

La rodada también contó con la presencia del entrenador deportivo, Miguel Ángel Patiño Prado, responsable del deporte del Movimiento Antorchista en el Estado de México y del Club Deportivo Espartaco, quien felicitó a los participantes por su entrega y recalcó que el deporte es clave en la formación de la juventud.

“Impulsamos estas actividades que fortalecen la unidad vecinal, promovemos una cultura de respeto a los ciclistas y bikers”, mencionó el vocero antorchista en La Paz

Finalmente, el movimiento de Antorcha invitó a toda la población de La Paz y municipios vecinos como Chimalhuacán a participar en las próximas rodadas ciclistas que serán temáticas y que se realizarán en los próximos meses de octubre, noviembre y diciembre, con el propósito de seguir celebrando la unidad, el deporte y las tradiciones mexicanas como lo son el día de muertos, la revolución mexicana y las fiestas decembrinas.