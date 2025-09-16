Vecinos de la Loma Bonita, en Neza, llevan 15 días sin agua potable

Nezahualcóyotl, Méx.- Vecinos de la colonia Loma Bonita hicieron un llamado urgente a las autoridades locales para resolver el desabasto de agua potable, ya que, dijeron, “llevamos 15 días sin suministro del vital líquido y, a pesar de que la mayoría de colonos cuentan con cisterna en sus domicilios, la falta de agua está causando severos problemas en nuestras actividades cotidianas”.

Residentes de las calles Pípila, Narciso Mendoza, Hermenegildo Galeana, Vicente Guerrero, Zaragoza, Abasolo y una decena más, señalaron que el corte del agua se registró en los primeros días de septiembre sin que las autoridades del ODAPAS les informaran la razón de la escasez, sin embargo, las consecuencias han afectado a más de 5 mil familias de la colonia.

Braulio Hernández, Consuelo Reyes y Mario Rodríguez, de la calle Pípila, entre avenida Texcoco e Ignacio López Rayón, puntualizaron que hasta el día 10 de septiembre las autoridades del ODAPAS emitieron un comunicado indicando que el suministro se suspendió porque “un rayo cayó en el pozo 305, inutilizando el sistema de bombeo”.

Destacaron que, de acuerdo con ODAPAS, personal especializado laboraba a “marchas forzadas” para restablecer el servicio, sin embargo “ya estamos a 16 de septiembre y el agua no llega a los domicilios ni siquiera de madrugada”.

Por su parte, Norma Aceves, René Sánchez y Alejandro Villalba, de las calles Miguel Hidalgo, Guadalupe Victoria y Josefa Ortiz de Domínguez, respectivamente, manifestaron su inconformidad con el gobierno local, ya que “la única pipa que mandaron del ODAPAS, hace una semana, traía el agua negra, llena de basura, cabellos humanos y tierra por montones, y por lo tanto no sirvió para tomar, bañarse o lavar la ropa”.

Señalaron los afectados que el problema se extiende a los vecinos que construyeron cisternas en sus domicilios, ya que tampoco cuentan con caudal y tienen que andar “cazando” a las pipas particulares, las cuales venden mil litros del vital líquido entre 250 y 300 pesos, lo que ha convertido el suministro en un negocio muy lucrativo.

Destacaron que, si el gobierno no restablece la dotación de agua, esta misma semana bloquearán la avenida Texcoco, a la altura de la “loma”, y si no hay respuesta acudirán a la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del puente de La Concordia.