Bache en Paseo Tollocan provoca accidentes en Lerma

Lerma, Méx.- Un enorme bache cubierto por agua de lluvia en el carril lateral de Paseo Tollocan, a la altura de Lerma en dirección a la Ciudad de México, se ha convertido en un serio peligro para automovilistas que transitan diariamente por la zona.

La acumulación de agua impide que el hoyo sea visible, lo que ha ocasionado que varias unidades caigan en él, resultando con llantas ponchadas y daños en la suspensión. Conductores afectados señalaron que, además del riesgo económico, existe un peligro mayor de provocar accidentes por las maniobras bruscas para intentar esquivarlo.

Usuarios denunciaron que el problema persiste desde hace varias semanas y que, pese a los reportes a las autoridades viales y municipales, hasta el momento no se han realizado labores de reparación ni señalización en el sitio.

La situación genera mayor preocupación debido a la temporada de lluvias, ya que el agua estancada oculta por completo el desperfecto en la carpeta asfáltica, incrementando la probabilidad de más percances.

Automovilistas exigieron una pronta intervención para reparar el bache y evitar que siga poniendo en riesgo la seguridad de quienes circulan por una de las vialidades más transitadas del Valle de Toluca.