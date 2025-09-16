Desde Congreso buscan que CFE condone y regularice adeudos públicos

Toluca, Méx.- Desde el Congreso mexiquense, el diputado Valentín Martínez Castillo propuso facultar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para suscribir convenios de regularización de adeudos con los gobiernos estatales, municipales y sus respectivas entidades públicas.

Lo anterior, con el objetivo de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos, señala la iniciativa, dirigida al Congreso de la Unión; también se encuentran mecanismos de condonación cuando los adeudos formen parte del pasivo histórico de los gobiernos estatales o municipales.

Pues señala el diputado morenista que, a nivel nacional, los adeudos acumulados por estados, municipios y dependencias federales con la CFE ascienden a más de 53 mil millones de pesos, de los cuales 46 mil 189.8 millones corresponden a gobiernos estatales y municipales.

Y en el caso del Estado de México, precisa, tiene un adeudo superior a 26 mil 463.7 millones de pesos, lo que representa el 57.2 por ciento del total adeudado por los gobiernos estatales.

En cuanto a los edificios públicos, el legislador resaltó el caso de las escuelas, pues más de 8 mil planteles de educación básica (aproximadamente el 40 por ciento del total en la entidad) tienen adeudos con esta empresa.

Ante ello, resulta indispensable dotar a la CFE de facultades explícitas que le permitan suscribir convenios de regularización y establecer mecanismos que faciliten la condonación de adeudos a favor de los sectores antes mencionados.

El proyecto de reforma a la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad, establece que la modificación generará un alivio financiero para los gobiernos locales, al permitirles liberar recursos que podrán destinarse a infraestructura, servicios públicos y programas sociales.

Y contribuirá a fortalecer los sectores educativos y de salud, al garantizar la operación continua de escuelas y clínicas que actualmente enfrentan cortes o interrupciones en el suministro eléctrico por adeudos pendientes.

Se impulsará la modernización energética, al establecer acuerdos condicionados a la adopción de tecnologías más eficientes y sustentables; además de fomentar el federalismo cooperativo, mediante una relación más equitativa entre los niveles de gobierno.

Finalmente, implicará un beneficio fiscal y presupuestario para la CFE porque, en lugar de mantener cuentas incobrables, podrá sanear su cartera y concentrar sus esfuerzos en fortalecer la infraestructura y mejorar el servicio.