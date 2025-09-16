Rescatan a víctima y aseguran a cinco personas por secuestro en Tecámac

Tecámac, Méx.- Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), rescataron a un menor de edad, víctima de secuestro y detuvieron a cinco sujetos por su probable participación en este hecho delictivo durante la ejecución de técnica de investigación de cateo en un inmueble localizado en la colonia Ojo de Agua de esta demarcación.

Derivado de una denuncia iniciada por el hecho delictivo de secuestro exprés, el Agente del Ministerio Público solicitó a una Autoridad Judicial emitir una orden de cateo, con el fin de localizar un dispositivo electrónico propiedad de la víctima, ya que, con el avance en las investigaciones, se pudo determinar la geolocalización de dicho dispositivo, y la posible ubicación del menor privado de la libertad.

Una vez autorizado, dicho mandamiento judicial fue cumplimentado por elementos de la Policía de Investigación, quienes se trasladaron a un inmueble ubicado en la colonia Ojo de Agua, perteneciente al municipio de Tecámac, en donde rescataron al menor, víctima de secuestro, y detuvieron a tres masculinos identificados como Flavio César “N”, Edwin Said “N”, Daniel “N”, así como a Mariana “N” y Kristal “N”, como posibles partícipes en este hecho delictivo.

Durante esta acción operativa también fueron aseguradas placas de circulación, equipos de radiocomunicación, una caja con diversas identificaciones oficiales , insignias de la Guardia Nacional, DEFENSA, policía ministerial y Fiscalía General de Justicia de la CDMX, así como diversas prendas con logotipos de la Fiscalía, Guardia Nacional y de la Policía Federal

Los detenidos fueron trasladados a un Centro de Prevención y Readaptación Social de la región, a disposición de la Autoridad Judicial quien determinará su situación jurídica. No obstante deben ser considerados inocentes hasta que no exista una sentencia condenatoria en su contra

Derivado de lo anterior el inmueble quedó asegurado y le fueron colocados sellos en las puertas de acceso, en tanto que las indagatorias por parte de la Fiscalía continúan.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que denuncie cualquier hecho delictivo.