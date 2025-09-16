Detienen a tres implicados en robo a casa habitación en Tezoyuca

Tezoyuca, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención de tres personas presuntamente relacionadas con el delito de robo a casa habitación en el municipio de Tezoyuca.

Los aprehendidos fueron identificados como Kevin Manuel “N”, Brandon Isaac “N” y Brenda Yazmín “N”, quienes, de acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, habrían participado en el robo de diversos objetos de valor en una vivienda ubicada en la colonia Ejidos de Tequisistlán.

Los hechos ocurrieron el 5 de junio de 2025, cuando los implicados arribaron al domicilio en un vehículo. Aprovechando que la casa se encontraba sola, Kevin Manuel “N” y Brenda Yazmín “N” ingresaron y sustrajeron aparatos electrónicos, de cómputo y dos gallos. Los objetos fueron colocados en el automóvil donde los esperaba Brandon Isaac “N”, quien posteriormente huyó del lugar junto con los demás.

Tras la denuncia presentada por la víctima, la FGJEM inició una investigación que permitió identificar a los presuntos responsables y solicitar a la Autoridad Judicial la orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional, que determinará su situación legal. La Fiscalía recordó que, conforme a la ley, deben ser considerados inocentes hasta que se dicte una sentencia condenatoria en su contra.