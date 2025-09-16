La transformación educativa avanza en los estados para lograr bienestar y justicia social: Delgado

Ciudad de México.- El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que durante su visita de trabajo realizada este fin de semana, junto a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en los estados de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán y Estado de México, se ratificó el compromiso del Gobierno de México con la educación como eje fundamental de la transformación nacional.

Delgado Carrillo aseguró que la educación es la ruta más adecuada para construir un país con mayor equidad e inclusión. Reiteró que los resultados alcanzados en este primer año de gobierno son muestra de que la Cuarta Transformación tiene en la educación a su principal aliada para lograr bienestar y justicia social.

Destacó que, en cada entidad, la Jefa del Ejecutivo Federal subrayó que la educación pública, gratuita, laica y de calidad es un derecho consagrado en la Constitución y una prioridad de su administración. Señaló que los programas sociales, las becas educativas, la entrega de libros de texto gratuitos y la mejora en la infraestructura escolar son herramientas esenciales para garantizar igualdad de oportunidades en todo el país.

El titular de la SEP dijo que en Puebla los resultados en educación son concretos: más de 600 mil estudiantes de secundaria reciben la Beca Universal Rita Cetina, 300 mil cuentan con la Beca Universal Benito Juárez y 29,455 se benefician con la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. El programa La Escuela es Nuestra (LEEN) llega a más de 4 mil planteles de Educación Básica y a 615 de bachillerato, beneficiando a casi 700 mil estudiantes. Además, se construye un nuevo plantel de Bachillerato Nacional y se amplía una preparatoria para garantizar más espacios de Educación Media Superior.

Delgado Carrillo explicó que en Tlaxcala se hizo énfasis en el fortalecimiento de las becas a estudiantes de Educación Básica, Media Superior y Superior, lo que ha permitido ampliar la cobertura y evitar la deserción escolar. Asimismo, se reconoció la importancia de LEEN como política que fortalece la infraestructura escolar y fomenta la participación comunitaria.

En Hidalgo, el titular de la SEP destacó que más de 2 mil planteles han sido beneficiados con el programa LEEN, impactando a casi 164 mil estudiantes. Además, más de 400 mil niñas, niños y jóvenes reciben una Beca para el Bienestar, y se anunció la construcción de un nuevo plantel del Bachillerato Nacional en Tizayuca, que generará 450 espacios educativos adicionales.

El secretario de Educación Pública informó que, en San Luis Potosí, más de 170 mil estudiantes son beneficiarios de las Becas para el Bienestar y que, con el programa LEEN, se ha atendido a 2,511 planteles con una inversión superior a 601.9 millones de pesos. También se iniciaron las obras de ampliación del CBTA No. 196, que formará parte del nuevo modelo del Bachillerato Nacional, reafirmando el compromiso de que la educación sea un derecho para todas y todos.

En Querétaro, indicó que la presidenta de México refrendó su respaldo al magisterio nacional, al tiempo que anunció la continuidad en el mejoramiento de las condiciones laborales de maestras y maestros, indispensables para la consolidación de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y para garantizar procesos de enseñanza-aprendizaje con pertinencia y calidad.

Durante la visita a Michoacán, añadió que se resaltó el papel de la NEM como modelo educativo que articula ciencia, humanismo y valores, con el propósito de formar ciudadanas y ciudadanos críticos, responsables y comprometidos con su comunidad y con el país.

En el Estado de México, el secretario informó que se convocó a madres, padres de familia y comunidades escolares a continuar participando en el fortalecimiento del sistema educativo nacional, mediante el acompañamiento de los procesos escolares y la colaboración directa con las autoridades educativas.

Finalmente, el secretario destacó que más de 100 mil personas participaron en las actividades de la gira, lo que refleja el respaldo de la ciudadanía a un proyecto que coloca a la educación en el centro de las políticas públicas y que ratifica al pueblo como protagonista de la transformación.