Por primera vez en la historia de Ecatepec una mujer da el Grito de Independencia

Ecatepec, Méx.- Azucena Cisneros Coss, primera presidenta municipal de Ecatepec, dio el Grito de Independencia y recordó a los héroes que nos dieron patria y libertad; también pidió que muera la corrupción, la deshonestidad y la impunidad.

Luego de recibir la bandera mexicana, la alcaldesa se dirigió al balcón del palacio municipal, donde exclamó: “Mexicanas y mexicanos, ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad!, ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!, ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez!, ¡Viva Ignacio Allende!, ¡Viva Leona Vicario!, ¡Viva José María Morelos y Pavón!, ¡Viva Vicente Guerrero!, ¡Vivan los héroes y las heroínas anónimas!”

Pero también señaló que “¡Viva la honestidad!, ¡Viva la Justicia Social! (y) ¡Viva la Paz!”, al tiempo que añadió “Ecatepenses que ¡muera la corrupción!, ¡que muera la deshonestidad!, que ¡muera el abandono al pueblo! (y) que ¡muera la impunidad”.

Y solicitó “¡que Vivan las Mujeres ecatepenses!, que ¡Viva la grandeza de sus nueve pueblos!, que ¡Viva el Amor!, que ¡Viva Ecatepec! y que ¡Viva México!”.

Tras lo cual tocó la campana instalada en el balcón y ondeó la bandera nacional

Sus palabras fueron acompañadas por “¡vivas!” y “¡mueran!” de los cientos de vecinos que se dieron cita en la explanada municipal, que portando cornetas, matracas y banderitas tricolores festejaban el Grito de Independencia.

Al terminar el evento, estallaron en el cielo de Ecatepec cientos de fuegos pirotécnicos que iluminaron de colores la noche.

Los ecatepenses, también disfrutaron de la verbena popular, donde pudieron consumir antojitos mexicanos como tacos, sopes, pambazos, quesadillas, esquites, algodón de azúcar, aguas de jamaica y horchata, entre otras delicias de la cocina mexicana.

Además, el evento fue amenizado por La Sonora Santanera de Carlos Colorado con María Fernanda, el grupo Chéjere y la sinfónica José María Morelos, así como grupos de danza, que presentaron bailables folclóricos de diversas regiones del país

En otro orden de ideas, hay que recordar que en Ecatepec se implementó la Ley Seca, por lo que está prohibida la venta de bebidas alcohólicas, a partir de las 00:00 horas del lunes 15 de septiembre y hasta las 23:59 horas del martes 16 de septiembre de 2025, por lo que hoy se puso en marcha El Programa Permanente Conduce sin Alcohol (Alcoholímetro), a fin de reducir los accidentes provocados por el consumo de alcohol.

Al respecto, la presidenta municipal anunció que inicia el programa preventivo Conduce sin Alcohol en Ecatepec. Recordó que 50% de los accidentes vehiculares están relacionados con personas que han consumido bebidas embriagantes y que 30% de delitos de alto impacto se generan en ambientes de alcohol, por lo que el gobierno municipal debe de tomar todas las medidas necesarias para que los ciudadanos conduzcan sin alcohol y festejen tranquilos y en paz.

De este modo, mientras que en Ecatepec Cisneros Coss, encabezó los festejos patrios; en la Plaza de los Mártires de Toluca la gobernadora Delfina Gómez presidió el CCXV Aniversario de la Independencia de México, mientras que en el Zócalo capitalino la presidenta de México, Claudia Sheinbaum hizo historia al dar el tradicional “Grito de Dolores” desde el balcón central de Palacio Nacional.