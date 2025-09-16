Más de mil participan en Desfile de Independencia de Ecatepec

Ecatepec, Méx.- Con más de mil participantes se realizó el Desfile Cívico-Militar por el CCXV Aniversario de la Independencia de México en la cabecera municipal, donde por primera vez hubo un contingente de la Secretaría de Marina, que forma parte de la policía municipal, además de la presencia de fuerzas policiacas de los tres niveles de gobierno, grupos de escuelas y de los pueblos originarios.

Tras realizar guardia solemne al pie de la Trilogía, en honor a Morelos, Galeana y Matamoros, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, acompañada del secretario del Ayuntamiento Faustino de la Cruz, regidores e integrantes del gabinete, además del comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, capitán de Navío de la Secretaría de Marina, Edgar Machado Peña, subió al balcón de la presidencia municipal para autorizar el inicio del desfile.

Con las sirenas encendidas, la vanguardia de la marcha estuvo encabezada por la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, que participó con contingentes Motorizado, Escolta con bandera, Banda de Guerra, Prevención de Delito, Agrupamiento femenino, Proximidad Social Sectores, Grupo de Operaciones Especiales, Policía Metropolitana, Tránsito Municipal, Agrupamiento Canino y Caballería

También por primera vez desfiló un contingente de la Secretaría de Marina Armada de México, con el Estandarte de Infantería de Marina que representa a Fuerza de Tarea de Ecatepec, además de la escolta de la Sección de Fusileros, Escuadra con Armas de Apoyo para Combate Urbano y personal de Plan Marina.

En la Unidad Canina desfilaron “Cronos” y “Venus”, mientras que el Agrupamiento de Caballería estuvo encabezado por las mascotas “Héctor”, “Kevin” y “Nena”, lomitos adoptados por los policías municipales y que los acompañan en sus patrullajes por la Sierra de Guadalupe

Como muestra de la suma de esfuerzos por la seguridad en el municipio, también participaron contingentes de la policía estatal, de la Coordinación Ecatepec ASES, así como de la Guardia Nacional

A bordo de motobombas y unidades pesada desfilaron integrantes de la Dirección de Protección Civil y Bomberos con sus contingentes de Bomberos, Rescate Urbano y Atención Prehospitalaria, y Pequeños Vulcanos.

Como parte de los contingentes participaron el DIF con las Estancia Infantiles, Jardines de Niños, Casas de Día y Clubes de la Tercera Edad; la escuela secundaria 200 “Roberto Ruiz Llanos”, la Banda Juvenil de la Escuela Normal de Ecatepec y Pentatlón Militarizado, así como los ganadores de la Presea de la Juventud: Rebeca Jaramillo García, Gabriel Ortega Lópe y Ángel Eduardo Valdés Rangel.

Participar en el desfile es “disciplina, motivación, formación cívica, amor a la Patria. O sea, representa mucho para los alumnos y es lo que nosotros inculcamos”, afirmó Paulina López Sánchez, directora del turno matutino de la Escuela Primaria Anexa a la Normal de Ecatepec que participó con 200 alumnos y docentes, encabezados por la Banda de Guerra.

También estuvieron presentes representantes de los pueblos de San Cristóbal, Santa Clara Coatitla, San Pedro Xalostoc, Santa María Tulpetlac, Santa María Chiconautla, Santo Tomás Chiconautla y San Isidro Atlautenco, al igual que charros de San Andrés de la Cañada. La retaguardia del desfile estuvo a cargo de las brigadas de Servicios Públicos, que se encargan de mantener limpio el municipio.

La noche del 15 de septiembre, Cisneros Coss, primera presidenta municipal de Ecatepec, dio el Grito de Independencia y recordó a los héroes que nos dieron patria y libertad; también pidió que mueran la corrupción, la deshonestidad y la impunidad.

Luego de recibir la bandera mexicana, la alcaldesa se dirigió al balcón del palacio municipal, donde exclamó: “Mexicanas y mexicanos ¡vivan los héroes que nos dieron patria y libertad!, ¡viva Miguel Hidalgo y Costilla!, ¡viva Josefa Ortiz de Domínguez!, ¡viva Ignacio Allende!, ¡viva Leona Vicario!, ¡viva José María Morelos y Pavón!, ¡viva Vicente Guerrero!, ¡vivan los héroes y las heroínas anónimas!”

Agregó “¡Viva la honestidad!, ¡viva la justicia social!, ¡viva la paz!”, y añadió “Ecatepenses que ¡muera la corrupción!, ¡que muera la deshonestidad!, ¡que ¡muera el abandono al pueblo!, ¡que ¡muera la impunidad”.