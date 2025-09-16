En desfile por la Independencia de México, Delfina Gómez rinde homenaje a Miguel Hidalgo

Toluca, Méx.- Desde el balcón central del Palacio de Gobierno, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó este martes 16 de septiembre, el tradicional desfile cívico militar con motivo del 215 aniversario del inicio de la Independencia de México, acompañada de familias mexiquenses que se dieron cita en el centro de la capital estatal.

Durante el evento, la mandataria estatal destacó la importancia de esta fecha para el país y rindió homenaje al Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla. “Esta mañana encabecé la Guardia Solemne de Honor por el 215 aniversario del inicio de nuestra Independencia. En este día tan especial, honramos la memoria de Miguel Hidalgo y Costilla”, publicó.

El desfile contó con la participación de más de 5 mil elementos pertenecientes a 20 contingentes, así como 295 vehículos, cinco carros alegóricos, 85 caballos, 54 perros, seis halcones, seis drones y tres aeronaves. También se presentó una bandera monumental y cinco banderas de guerra.

Entre los participantes destacaron integrantes de las Secretarías de Seguridad, Salud, Educación, Bienestar, Cultura y Turismo del Estado de México; el Grupo de Rescate Aéreo Relámpagos; las zonas militares 22/a y 37/a; la Guardia Nacional; el Tribunal Superior de Justicia del Estado; la Cruz Roja; asociaciones de scouts, charros y estudiantes de la UAEMéx, entre otros.

“Agradezco a los contingentes conformados por estudiantes, integrantes del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, elementos de seguridad, Grupo Relámpagos, SUEM, Cruz Roja, pueblos originarios y a los carros alegóricos que dieron vida a esta celebración”, expresó la gobernadora durante su intervención.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), se reportó saldo blanco durante las actividades relacionadas tanto con la ceremonia del Grito de Independencia como con el desfile, gracias a un operativo conjunto con autoridades federales y municipales. Según cifras oficiales, 7 mil personas asistieron al Grito y 5 mil al desfile.

Entre los asistentes al acto estuvieron Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno del Edoméx; Armando López Esquivel, comandante de la 22/a Zona Militar; y otros representantes de los tres poderes del estado, así como el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida.

Posteriormente, como parte de las actividades conmemorativas, la gobernadora Delfina Gómez y el alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, develaron una estatua en honor a Leona Vicario, heroína de la Independencia. Gómez Álvarez resaltó el legado de Leona Vicario y subrayó que “hoy demostramos que es tiempo de mujeres y de hacer justicia a todas las mexicanas que fueron parte importante de nuestra lucha independentista”.