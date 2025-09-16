Disminuyen homicidios, extorsión y robo de vehículos en el EdoMéx

Toluca, Méx.- Durante la Mesa de Paz, encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó una disminución del 28 por ciento en el delito de extorsión, 33 por ciento en el robo de vehículo y de 30 por ciento en homicidio doloso en lo que va del año, en comparación con el mismo periodo de 2024.

Al destacar estos logros, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez afirmó, a través de redes sociales: “Seguimos trabajando para avanzar en un EdoMéx seguro y con bienestar para las y los mexiquenses”.

Los resultados se deben al trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno para la construcción de estrategias como la Operación Liberación, las reuniones interestatales, así como la entrega continua de vehículos y equipo para los cuerpos de seguridad de la entidad, las cuales garantizan un Estado de México más seguro en beneficio de las y los mexiquenses.

En la reunión 497 de la Mesa de Paz participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad estatal; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; así como representantes de Poder Judicial del Estado de México, Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.